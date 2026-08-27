Crearon en San Isidro una base permanente para la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas

La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía bonaerense sumó una nueva base permanente al inaugurarse un predio que albergará a un centenar de efectivos en el municipio de San Isidro.

Esos uniformados se sumarán en el despliegue de patrullajes preventivos que en ese distrito se desarrollan en los barrios La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, que fueron acompañados por jefes policiales y funcionarios provinciales y municipales.

De acuerdo con fuentes municipales, la llegada de la UTOI a San Isidro forma parte de un esquema de prevención del delito coordinado entre la policía bonaerense y las autoridades comunales. Aseguraron que esa unidad especial trabajará junto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal, que aportan conocimiento territorial y experiencia en las zonas donde se concentrará el despliegue. El funcionamiento conjunto será coordinado por la Secretaría de Seguridad de San Isidro junto con el Ministerio de Seguridad bonaerense, la policía provincial y el Ministerio Público Fiscal

“La nueva base permite sostener la presencia de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fortalecer el trabajo conjunto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal. Los equipos trabajan coordinadamente para reforzar la seguridad en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Seguimos construyendo un San Isidro Seguro”, aseguró el intendente Ramón Lanús.

La inaugurada base de la UTOI fue equipada por el Municipio de San Isidro, en una obra que incluyó la construcción y adecuación de cuartos, vestuarios, baños, cocina, espacios de descanso y recreación, además de sectores destinados al trabajo cotidiano de los efectivos. La intención de contar con un núcleo territorial es permitir que los policías de ese grupo especial mantengan una presencia continúa en San Isidro. Ese despliegue territorial es replicado con bases en otros distritos.

Uno de los focos principales del nuevo despliegue se colocará en la villa La Cava, donde este año fueron detenidos 111 sospechosos de diversas clases de delitos.

Más allá de la presencia de unidades especializadas de la policía bonaerense, los funcionarios de San Isidro aseguran que la participación ciudadana es clave para intensificar el sistema de seguridad pública. Y afirmaron que el 37 por ciento de las alertas llega mediante el sistema denominado Ojos en Alerta, mecanismo que permite a los vecinos dar avisos de actitudes sospechosas, robos o solicitar ayuda mediante mensajes de WhatsApp.

Esas alertas activan la respuesta de la Patrulla Municipal coordinada por el Centro de Operaciones.