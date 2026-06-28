Crimen en José C. Paz: mataron a tiros a un joven durante una reunión con amigos y detuvieron al principal sospechoso

Un joven de 25 años fue asesinado de varios disparos mientras se encontraba reunido con un grupo de amigos en José C. Paz. La víctima fue identificada como Marcos Elián González.

El ataque ocurrió en la intersección de las calles Goleta Sarandí y Rastreador Fournier; personal del SAME constató el fallecimiento de González como consecuencia de una herida de arma de fuego en el tórax.

Tras el homicidio se inició una investigación encabezada por la UFI Nº20 y el Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial San Martín.

Tras una rápida investigación, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo al principal sospechoso durante una serie de allanamientos en los que, además, secuestró un revólver calibre .38 que será sometido a peritajes para determinar si fue el arma utilizada en el crimen.

Según los testimonios incorporados al expediente, González se encontraba reunido con varios amigos, entre ellos una mujer identificada como C. C., cuando dos hombres que conocían a la joven llegaron al lugar y comenzaron a discutir con la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la discusión escaló rápidamente hasta que uno de los agresores extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra González.

Tras el ataque, los dos sospechosos escaparon del lugar junto a la mujer que integraba el grupo, mientras los testigos daban aviso a los servicios de emergencia.

Con los primeros elementos reunidos, efectivos de la Sub DDI de José C. Paz realizaron tareas de inteligencia que permitieron identificar al presunto autor material del crimen como Alan Agustín Vera, también de 25 años.

Los investigadores reconstruyeron los lugares que frecuentaba habitualmente y localizaron distintos domicilios vinculados al sospechoso. Con esa información, el Ministerio Público Fiscal solicitó órdenes de allanamiento.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en tres inmuebles. Los dos primeros, localizados en una calle sin nombre entre Federico Lacroze y Gorriti y en la intersección de Uspallata y Sofía, finalizaron sin resultados positivos.

Sin embargo, durante el tercer allanamiento, efectuado en una vivienda de la calle Grito de Asencio, entre Atenas y Moscú, los efectivos lograron detener al sospechoso.

En ese mismo procedimiento también secuestraron un revólver calibre .38, sin marca ni numeración visible de color plateado, con cachas negras de plástico. El arma contenía dos municiones del mismo calibre y será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue utilizada en el homicidio de González.