Crimen en Playa del Carmen: ordenaron la captura del exnovio de una modelo argentina asesinada en México

A pedido de la Justicia de México, Interpol emitió una circular roja para que en cualquier parte del mundo donde esté se detenga a Juan Manuel Reverter, de 37 años, buscado por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, ahorcada en febrero de 2023 en el departamento que compartía en Playa del Carmen con el sospechoso, que era su novio.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA), fuerza que integra Interpol. “ La víctima y el inculpado se encontraban en su domicilio de Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar donde el inculpado comenzó a golpear a la víctima en la cara y en el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta lograr quitarle la vida. Luego tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima y así simular que se había suicidado ”, según la descripción del crimen que se puede leer en la circular roja de Interpol, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

La circular roja de Interpol respecto del sospechoso captura instagram

El homicidio ocurrió el 18 de febrero de 2023. El cuerpo de la modelo, que había nacido en Carmen de Patagones y tenía 31 años, fue encontrado por su hermana Candela, de 21.

“Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que se había llamado dos veces a la policía”, dijo en su momento al canal de noticias LN+ el padre de la víctima, Edgardo Jalabert.

La hermana de modelo, después de aquella conversación en la guardia del edificio, volvió al departamento y golpeó la puerta hasta que el ahora prófugo le abrió la puerta.

“Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él. La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde encontraron a Agostina colgada del toallero donde se coloca la toalla de manos”, según dijo el hombre en la citada entrevista.

La víctima tenía 31 años Instagram

Según informó el diario Río Negro, tras un pedido de la Justicia de México, el juez federal de Garantías de Viedma, Ezequiel Humberto Andreani, firmó la orden de captura de Reverter.

En la resolución se dispuso "ordenar la detención de JMR el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a México".

En el perfil de la red social Instagram Justicia por Agostina se pide colaboración para ubicar al sospechoso. “Por favor compartan, si tienen alguna información no duden en escribir”, se puede leer en una publicación, acompañada con una fotografía del sospechoso.

En la circular roja consta que Reverter podría haberse desplazado, tras su salida de México, a “Estados Unidos, Belice, Guatemala o Argentina”. La familia había informado a la Justicia que había obtenido datos que señalaban que el sospechoso podría encontrarse en una propiedad situada sobre la ruta provincial N°1, entre Viedma −en el límite con la provincia de Buenos Aires− y el balneario El Cóndor, a unos 30 kilómetros de la capital rionegrina. Pero las diligencias al respecto arrojaron resultado negativo.

La familia de la víctima siempre estuvo convencida de que se había tratado de un femicidio. Nunca creyó la hipótesis del suicidio.

“Los últimos días previos al hecho, la relación con su pareja se deterioró rápidamente, viviéndose momentos muy tensos a partir del jueves 16 del corriente [por febrero de 2023]. El día 17, la hermana deja el departamento alrededor de las 15 horas. El 18 de febrero a las 7 hora local vuelve al departamento, el guardia de seguridad del complejo le informa que hubo mucho disturbio en el departamento de su hermana a la madrugada, que la policía se apersonó dos veces por llamado de los vecinos”, había sostenido la familia en una carta que la familia entregó en la Cancillería argentina poco después de que conocieron la noticia de la muerte de la joven.

La relación entre víctima y sospechoso había comenzado durante la pandemia de Covid. “Tuvieron idas y vueltas. En el verano de 2021 es cuando comienzan los conflictos más serios en cuanto a lo que sería la violencia psicológica”, había dicho el padre de la víctima poco después del crimen.

En 2021, Agostina se fue a Playa del Carmen y continuó con su carrera de modelaje. No tuvo contacto con Reverter, nacido en Viedma (ciudad separada de Carmen de Patagones por un puente sobre el Río Negro), hasta que él, en diciembre de 2022, se instaló en México. Dos meses después, la joven fue asesinada.