“Cuando festejé mi tercer cumpleaños fui muy golpeado”, dijo Lucas, el hijo de la mujer detenida por la muerte de un niña

MAR DEL PLATA.- “Cuando festejé mi tercer cumpleaños fui muy golpeado”. Ese dramático testimonio fue realizado por Lucas Ruiz, el chico de 17 años que es el mayor de los hijos de Lucía Sosa, la mujer bajo sospecha por la muerte de su hija de dos años. La tercera muerte en circunstancias similares que rodea a esa mujer. Lucas habló con LN+ y agregó: “Yo no voy a parar hasta que esta mujer esté presa”, dijo al referirse a su madre biológica, la misma que lo golpeaba cuando era un niño, la mujer que perdió su custodia tras el fallecimiento de dos de sus hermanas y su permanencia de dos años en prisión hasta que un tribunal la absolvió de la acusación de homicidio.

“Hizo un daño muy grande como para que quedé libre”, señaló el adolescente que no solo habló con medios periodísticos, sino también con la fiscalía que sigue el caso de la muerte de su hermanastra Isabella. No fue el único que apuntó contra la mujer detenida por el delito de abandono agravado de persona seguido de muerte.

“A mis dos hijas las mató la madre”, repitió ante micrófonos Gerardo Picart, expareja de Lucía Sosa, ahora detenida como sospechosa por el fallecimiento de Isabella, de dos años y la menor de sus nueve hijos, presuntamente por una asfixia por obstrucción ocurrida el pasado 21, cuando estaba a su cuidado junto a otro hijo de 4 años.

Mientras se suman pruebas y testimonios para tratar de esclarecer este último caso, el fiscal Juan Pablo Calderón, que por ahora acusa a la mujer de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, empieza a incorporar elementos y mirar antecedentes para perfilar el hecho hacia el dolo y, en consecuencia, una posible imputación de homicidio agravado por el vínculo.

Picart, que estuvo detenido junto a Sosa como acusados por supuesto abuso sexual y posterior crimen de Yazmín, su hija de 11 meses, insistió ahora ante los medios que en este caso como el anterior, que tuvo como víctima a Candela, de seis meses, las muertes se dieron cuando su exesposa estaba sola con las niñas.

Lucía Sosa permaneció tras las rejas por dos años y perdió la tenencia de cuatro hijos

Para sostener la acusación más grave, que podría llevar a Sosa a una pena de prisión perpetua, a la causa le restan sumar todavía más peritajes forenses y ampliación de informe de autopsia, así como también la intervención de peritos psicólogos y psiquiatras que deberán evaluar a la mujer.

Calderón quiere escuchar a Picart y por eso lo ha convocado, ahora como testigo, para que aporte información que podría ser muy determinante para el avance de la investigación. No sobre el accionar directo de Sosa sobre el fallecimiento de Isabella, que es fruto del matrimonio actual que forma con Héctor Aguirre, sino por los años compartidos como pareja y los hijos que criaron mientras estuvieron juntos. Dos niñas murieron y los restantes les fueron retirados por la Justicia y dados en adopción.

La investigación terminó de demostrar en las últimas horas que, como dice Picart de los casos anteriores, aquí también el padre de Isabella no estaba al momento de su muerte. Aguirre había ido a retirar unos bonos a la obra social: le permitirían un adelanto para compras destinadas a la fiesta que preparaban para la nena, que esta semana iba a cumplir tres años. Volvió a su casa a las 16.45, según surge de aporte de testigos y cámaras de seguridad que permiten reconstruir su recorrido.

Los médicos del Hospital Municipal de Villa Gesell, donde la recibieron sin signos vitales, dan cuenta de casi una hora de intentos de reanimación que se dan por finalizados a las 17.53. Y la estimación es que Isabella murió entre las 16.15 y 16.30. Según relató Aguirre, cuando llegó a su casa la nena estaba en la cama, sin pulso, y su mujer allí, inmóvil.

Lo que por ahora es especulación e hipótesis a probar es que la mujer pueda haber provocado algún tipo de asfixia a su hija. Se sustentaría en antecedentes, de acuerdo a algún peritaje previo, de Síndrome de Munchausen que la llevaría a generarles problemas de salud para luego recurrir a atención médica y tomar el rol de cuidadora. Picart insistió que era una recurrencia con los hijos compartidos: “Yo iba a trabajar y me llamaban que alguno estaba internado”, dijo y aseguró que “siempre pasó mientras yo no estaba en casa”. Así entiende que, como dijo, pudo haber matado a sus hijas Candela y Yazmín.

Sosa fue detenida el pasado martes, cuando la causa que se le abrió por averiguación de causal de muerte avanzó hacia la calificación de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Fue citada a declaración indagatoria y por recomendación de su defensor optó por el silencio.

La investigación tuvo doble escenario hoy porque se tomaron declaraciones en Villa Gesell, pero también en Mar del Plata, donde declaró Lucas Ruiz, hijo varón mayor de Sosa y dado en adopción cuando tenía tres años, en coincidencia con la muerte de Yazmín y la detención de su madre junto a Picart. También declararon su madre adoptiva y la abogada Erika Hooft que acompañó aquel proceso que lo llevó a quedar a cargo de su actual familia.

“Mucha información, puede ser un escándalo”, trascendió sobre estos testimonios que refieren a otra etapa de Sosa, y no solo en tiempos de Picart.

Hooft aseguró a la prensa que sería necesario avanzar hacia la etapa previa a que esta mujer llegara a Mar del Plata. El foco estaría puesto en Formosa, su lugar de origen, donde trazó otro camino oscuro en su recorrido: la profesional dejó abierto un hilo para se investigue si Sosa usaba niños para transportar droga.

Picart había recordado la muerte de su primera hija, Candela, y aseguró que “tenía cocaína en sangre”. En su versión ante los medios, dio a entender que pudo haber sido al ser amamantada momentáneamente por una hermana de Sosa porque su esposa “le daba mamadera”. Es un tema sobre el que podrá explayarse cuando declare como testigo en la causa por la muerte de Isabella, posiblemente el próximo viernes.

Tanto Sosa como Picart pasaron dos años detenidos por la muerte de Yazmín. En juicio oral y público los absolvieron de los cargos que afrontaban, por abuso sexual y homicidio. Luego el hombre volvió a la cárcel pero por una denuncia de violencia de género que ella presentó. Según Picart, apuró la acusación porque él se enojó cuando le dio a entender que tuvo que ver con el final de su hija. “La puse a dormir”, le dijo ella, lo que él interpretó como una decisión de quitarle la vida.

La muerte de Yazmín está juzgada y ni siquiera fue apelada. Es caso cerrado. Los jueces no lograron encontrar elementos para sostener la responsabilidad de la pareja en esa muerte. Por el contrario, cuestionaron al forense que hizo la autopsia y llevó a sostener tanto la acusación como la detención.

En cuanto la muerte de Candela, ocurrida en 2013, el hecho estaría prescripto. En la Justicia estarían analizando, frente a la dimensión que tomó este caso de Isabella, cuáles son los caminos legales que puedan permitir investigar qué fue lo que ocurrió en aquel episodio que abrió esta trágica serie. Todas las muertes con la madre presente. Siempre en ausencia de los padres.