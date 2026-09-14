Un delincuente escapaba de la Policía en Mar del Plata, se tiró de un balcón y terminó rompiéndose la espalda

Un delincuente que escapaba de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) se tiró de un balcón y terminó rompiéndose la espalda. El incidente, que culminó con el ladrón siendo rescatado, tuvo lugar el domingo por la mañana y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en un edificio.

Según fuentes consultadas por LA NACION, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) se encontraban en Mar del Plata con el objetivo de desmantelar una organización delictiva que sustraía cables de diferentes puntos de la ciudad balnearia -lo que generaba la interrupción de las comunicaciones móviles-.

Un delincuente escapaba de la Policía en Mar del Plata, se tiró de un balcón y terminó quebrándose la espalda

Tras una exhaustiva investigación, las autoridades avanzaron con el allanamiento de fincas -sobre las calles Rosales, Cataluña y 429- en las que residían los sospechosos. Durante el operativo se procedió con el arresto de seis personas, todas de nacionalidad argentina. Sin embargo, dos de ellos ofrecieron resistencia.

Al encuentro con las fuerzas de seguridad, intentaron darse a la fuga arrojándose desde el tercer piso de un balcón. Y si bien ambos sufrieron heridas de consideración, solo uno de los dos se llevó la peor parte: producto del impacto, se fracturó algunas vértebras de la columna. Bomberos debió intervenir, sacarlos en camillas y trasladarlos al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados bajo vigilancia.

Más detalles sobre la investigación

De acuerdo a información obtenida, la causa tuvo su génesis como consecuencia de una denuncia radicada por una reconocida compañía de telecomunicaciones. A través de la misma, sus autoridades alertaron acerca de una serie de robos del cableado de red en la localidad costera. El grupo fue apodado “Los Simuladores”.

Con la intervención del Juzgado Federal N°3, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, y producto de diversos análisis de registros fílmicos, vigilancias encubiertas y minuciosos seguimientos, se logró individualizar a los sujetos que actuaban como miembros de una estructura delictiva que llevaba adelante el ilícito.

Un delincuente escapaba de la Policía en Mar del Plata, se tiró de un balcón y terminó rompiéndose la espalda

El modus operandi del grupo era claro, contundente y requería una sofisticada planificación: los delincuentes se abastecían de dos vehículos —un camión de carga y una camioneta particular— a los cuales les adherían identificaciones alusivas a entidades prestadoras de servicios, con el objetivo de aparentar un trabajo legítimo.

Como parte de las tareas de campo, los uniformados colocaron un dispositivo de rastreo satelital (GPS) sobre la camioneta en cuestión, lo cual posibilitó determinar los desplazamientos efectuados por los sospechosos.

Un delincuente escapaba de la Policía en Mar del Plata, se tiró de un balcón y terminó rompiéndose la espalda

Finalmente, una vez establecidos los domicilios que frecuentaban, se avanzó con allanamientos y detenciones de forma simultánea. Durante el operativo, se incautaron 14 teléfonos celulares, cinco vehículos (entre ellos el camión y la camioneta asociados a la comisión de los delitos), 11.266.000 pesos en efectivo, US$4.200, una réplica de pistola, gran cantidad de recortes de caño de cobre, una bomba de agua, indumentaria relacionada a los ardides, tres HT, numerosos bolsones, varias dosis de marihuana y demás elementos de interés para la causa.

Dos de los detenidos poseían antecedentes por “Tentativa de robo” y “Robo calificado”, respectivamente. Los arrestados, mayores de edad, quedaron junto a los materiales confiscados a disposición del magistrado interventor por el delito de “sustracción del cableado” y por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).