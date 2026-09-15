Susto en la Autopista Buenos Aires-La Plata: le arrojaron un objeto desde un puente para robarle

Un joven que conducía su vehículo por la Autopista Buenos Aires-La Plata sufrió un violento ataque en un intento por robarle. Desde un puente que cruza la traza a la altura de la localidad bonaerense de Villa Domínico, en Avellaneda, le arrojaron un objeto contundente que impactó de lleno en el parabrisas delantero y lo destrozó. “Esto da mucha bronca porque [hay] cero seguridad. No me maté de pedo”, contó el hombre en su cuenta de Instagram.

Junto a un video en el que registró cómo quedó su rodado tras la agresión, Ezequiel Bustos narró que el hecho tuvo lugar este domingo en la mano hacia La Plata, en el kilómetro 14 de la transitada autopista que une la ciudad de Buenos Aires con la capital provincial. El damnificado podría haber sufrido consecuencias más severas por el ataque, ya que el objeto contundente cayó del lado del conductor y decenas de esquirlas quedaron desparramadas dentro del habitáculo del vehículo.

Susto en la autopista Buenos Aires-La Plata: le arrojaron una piedra desde un puente para robarle

“Me tiraron con no sé qué desde el puente que está después de la YPF. Si alguien sabe cómo proceder legalmente, lo agradezco; más allá de que pueda arreglar o no al auto, algo hay que hacer”, se quejó Bustos. Inmediatamente, varios usuarios de esa red social acompañaron su reclamo con ejemplos de hechos similares. “Me pasó hace tres años a la altura de Quilmes”, le contestó una mujer.

Bustos contó en el video que el hecho ocurrió a las tres de la mañana y que le estalló el vidrio en la cara. Pese a lo sucedido, la víctima decidió no detenerse “porque vi gente acercándose a pie a unos 200 metros sobre la banquina; si doblaba [como si retornara], me mataba o me chocaban los otros coches”, prosiguió en el relato.

Susto en la autopista Buenos Aires-La Plata: le arrojaron una piedra desde un puente para robarle. @ezeconfusa

Una vez que se sintió seguro, el conductor intentó reportar lo sucedido en las cabinas del peaje de Berazategui y mediante los teléfonos de atención vial, pero denunció que hubo una falta de respuesta de la empresa concesionaria Aubasa. “Tengan cuidado que esto está pasando seguido y no hay seguridad en la autopista”, resaltó.

“En la autopista hay cero seguridad, no me maté de casualidad y nadie te atiende ni se hace cargo en el momento”, sumó indignado en diálogo con TN y agregó que la empresa le indicó que debía enviar un correo electrónico con un plazo de espera de cinco días hábiles para auditar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas sobre la traza. Finalmente, Bustos radicó la denuncia penal en la comisaría de Wilde.