Cuatro niños y una joven murieron en un incendio en Chaco: investigan si fueron asesinados por la pareja

Una joven de 22 años y cuatro niños de entre seis meses y cinco años murieron este domingo por la mañana durante un incendio en una vivienda del barrio Matadero de Quitilipi, en Chaco. La Policía detuvo a la pareja de la mujer y la justicia investiga un homicidio múltiple.

Los primeros exámenes forenses revelaron que tres de los menores hallados en el inmueble, una construcción de madera y nylon, presentaban cortes en el cuello, según informó Diario Chaco.

La Policía secuestró cuchillo y dos encendedores en la escena del hecho

El hecho ocurrió cerca de las 6 en una casa ubicada en inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron parte de la estructura incendiada. En el exterior de la vivienda hallaron a un hombre de 25 años, identificado por sus iniciales A.L.Á. en el piso e inconsciente, a quien arrestaron.

Junto a él se encontraba un bebé de seis meses, en brazos de su abuela paterna. Ambos estaban inconscientes y fueron trasladados de urgencia al hospital local. Sin embargo, el niño ingresó al centro de salud sin vida.

En distintos sectores de la vivienda fueron hallados los demás cuerpos, entre ellos los de dos menores y una mujer junto a una niña en otra habitación.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4; y el bebé Bernardo Ávalos, de seis meses. Adriana y Bruno eran hijos de una hermana de Rocío Aranda que reside a pocos metros del lugar.

Los exámenes forenses determinaron que los tres menores hallados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello además de quemaduras en distintas partes del cuerpo.

En la escena del hecho la policía secuestró tres celulares, un cuchillo Tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas compatibles con sangre.

El principal sospechoso es A.L.Á., pareja o expareja de la mujer fallecida, quién tras ser examinado por profesionales de la salud, fue diagnosticado con un cuadro de psicosis aguda.

Además, el informe médico indicó que presentaba signo de posible intoxicación con drogas. El hombre quedó bajo custodia policial a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo del fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero.