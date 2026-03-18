“Cuento del tío”. Engañó a la esposa de un empresario y escapó con US$400.000 en un monopatín

SANTA FE.- Con un aliado poco común, pero efectivo −un monopatín eléctrico−, y la labia suficiente un hombre consiguió embaucar a una jubilada de 75 años y le robó 400.000 dólares en efectivo.

Como no podía ser de otro modo, el delincuente escapó del lugar a bordo del monopatín. Ahora se investiga si recibió apoyo de cómplices que operaban con otro vehículo para alejarse de la región tomando por caminos de tierra de la periferia de la ciudad de Avellaneda, en el norte provincial.

Como si fuera poco, según trascendió, la víctima no solo no advirtió que le estaban haciendo “el cuento del tío”: casi como si fuera un ruego, varias veces le repitió su victimario: “¿Por qué no ingresa ese vehículo, no vaya a ser cosa que se lo roben”.

El caso conmovió a los 30.000 habitantes de aquella ciudad próxima a Reconquista. Lo único comprobado hasta el momento en este caso es el faltante de aquella importante cantidad de dólares entregada, bajo engaño, por Elsa Marchetti, quien creyó que le había dado los billetes a un “mensajero” enviado por su esposo, el empresario Filiberto Braida, de 76 años.

Después de que se denunciara el ilícito, ocurrido este martes, la Policía de Santa Fe inició un amplio operativo para dar con el paradero del asaltante, aunque hasta la tarde de este miércoles no se habían registrado novedades.

Es más, no se descarta que la búsqueda del hábil embaucador se extienda a países vecinos, ya que, como opinan los expertos, en este tipo de casos se “enfría” al delincuente hasta que, con documentación apócrifa, es sacado de la provincia y del país.

También se insiste en el detalle de que el ladrón actuara a cara descubierta, lo que hace suponer que podría tratarse de “mano de obra” proveniente de otras provincias.

En la zona, en las últimas semanas, se vienen denunciando robos a viviendas, y en los casos esclarecidos se determinó la presencia de personas oriundas de provincias del nordeste del país.

El truco de los dólares “cara chica”

Según el informe de los investigadores, al que tuvo acceso LA NACION, el delincuente, que siempre actuó a cara descubierta, se presentó pasado el mediodía en la vivienda situada en la Calle 10, casi avenida San Martín, frente a la plaza mayor de la ciudad, como un supuesto mensajero enviado por el esposo de la víctima, quien -según dijo- la esperaba en una sucursal bancaria, desesperado porque los dólares que tenían en su casa eran de vieja denominación y estaba a punto de vencer el plazo para cambiarlos por otros nuevos.

Según el relato de la víctima, el delincuente parecía contar con información previa ya que, una vez dentro de la vivienda, le pidió un palo de escoba con la excusa de abrir un modular específico donde se encontrarían los dólares .

Mientras la víctima se dirigió a buscar un lampazo a otro ambiente, el sujeto forzó el mueble y sustrajo, en principio, miles de dólares y pesos argentinos, para luego darse a la fuga.

El autor del robo, que fue descripto como un hombre de entre 40 y 50 años, de cabello castaño y un poco de barba, se movilizaba en un monopatín eléctrico. Vestía remera negra, pantalón marrón claro, anteojos y llevaba una gorra negra colgada del manubrio.

El ladrón, dentro de la casa

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la cuadra lo muestran con el rostro descubierto, lo que podría facilitar su identificación.

Tras cometer el robo, el delincuente se dirigió hacia el norte. La última imagen registrada lo ubica en la zona de calles 12 y 5, continuando su escape en el monopatín.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la comisaría de Avellaneda trabajan en el análisis de las cámaras internas y externas de la vivienda para colectar datos que permitan avanzar hacia el objetivo de detener al delincuente, saber si hubo o no apoyo para la logística de la operación y si este hombre permanece en la ciudad o ya abandonó la provincia o, incluso, el país.