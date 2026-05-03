Gianinna Maradona señaló “el plan de Matías Morla” para que su padre “no esté más”

Habla pausado y con calma. Por momentos se emociona, sobre todo cuando habla de la relación que tuvieron su hijo Benjamín y su padre, Diego Armando Maradona. A Gianinna, una de las hijas del astro, los ojos le brillan cuando revela las formas en que su padre se manifiesta y le envía señales. No evita ningún tema y no duda en afirmar que hubo un “plan perfecto” que terminó con la muerte del ídolo y que, para ella, a la causa judicial le faltan imputados. Y señala un nombre y apellido: “Matías Morla”, el último representante y abogado del Diez.

“El plan de Morla para que mi papá ya no esté más lo hizo perfecto haciendo lo de Sattvica [la empresa que concentró los derechos comerciales más valiosos del patrimonio del Diez], pasándose todas las marcas para él y tres años después dijo que eran para mis tías; es ridículo. Él tenía el poder de tener a Maradona. Y hacía lo que quería con ese poder. Era el plan. Yo no puedo pensarlo de manera correcta. Lo querían matar. ¿Morla quería tener la vida de mi papá en sus manos? Seguramente. Y lo hizo, desde buscar conflictos o llevarlo al partido [el 30 de octubre de 2020, cuando Diego cumplió 60 años y fue en pésimas condiciones físicas a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata para un homenaje de la AFA]. Porque yo sé que Guillermo Coppola no lo hubiese hecho nunca en su vida, eso de mandarlo a mi papá a que cumpla un contrato sí o sí, cuando no podía caminar ni sostenerse en pie ni acomodarse un barbijo", afirmó Gianinna Maradona en un encuentro con diferentes medios de comunicación, entre los que estuvo LA NACION.

Gianinna, a punto de cumplir 37 años, fue la primera de las hijas del astro mundial de fútbol en declarar en el segundo juicio donde se intenta determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de su padre, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Ya lo había hecho el año pasado, en el debate que finalmente fue declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach.

Gianinna, Diego Maradona y Dalma

“La verdad que una nunca esta preparada para atravesar estas cosas. Más con lo que pasamos el año pasado. Esta vez me sentí más segura cuando me senté a declarar porque ya sabía más o menos cómo era el manejo, pero para esto una nunca está preparada. La tristeza es absoluta. Por más que exijamos justicia por mi papá, él no va a volver y eso es lo que más nos atraviesa, tanto a Dalma como a mí y a mis hermanos. Tener que ir ahí [por la sala de audiencias] a enfrentarse con esa gente [los imputados], compartir un mismo lugar, la verdad que te mueve un montón. Se practica la paciencia y el respeto, sobre todo todo", contó Gianinna, a poco de comenzar la entrevista.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, juzga a siete imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica por Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni. La acusación pública está a cargo de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Para la hija menor del matrimonio de Diego con Claudia Villafañe el triste final de su padre se pudo haber evitado si los imputados hubiesen “prestado atención”. Para ella todos los acusados sentados en el banquillo de los acusados tienen responsabilidad, algunos más que otros.

“El final -aseveró la hija del Diez- se pudo haber evitado si hacían su trabajo. Más allá de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico, él se hizo responsable, era su médico de cabecera, era la voz cantante. Para los medios, él lo había operado, aunque nosotros sabíamos que no había sido así. En ese momento era el médico de Maradona y lo decía muy orgulloso en todos lados. Hoy cuando tiene que asumir esa responsabilidad, de las cosas que hizo y de las que no hizo, no lo puede hacer porque claramente sabe lo que se le viene si él asume esa responsabilidad. Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado [de responsabilidad] que otros."

“Luque era la persona que manejaba todo y su equipo, Cosachov y Carlos Díaz. Si bien no se sabe la hora de muerte, el enfermero [Almirón] que lo tenía que chequear antes de irse no lo hizo y la enfermera que llegó después [Dahiana Gisela Madrid que será juzgada en un juicio por jurados] tampoco lo chequeó. Más allá de que cuando dicen ‘no nos deja entrar’, siento que la responsabilidad, más en la salud, era de ellos, como tomarle los signos vitales a mi papá. No hiciste tu trabajo, es eso”, expresó.

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados JUAN MABROMATA - AFP

Gianinna cree que parte de los acusados quieren responsabilizar a la familia. “Es obvio”, dijo. Pero enseguida agregó: “Es imposible. No entra en la cabeza a nadie. Que nos quieran responsabilizar a mis hermanos y a mí me dio más fuerzas para declarar. Como dije cuando declaré, no se puede tapar el sol con las manos. Si hoy quieren defenderse responsabilizando a otros, ¡no! Cada uno se tiene que hacer responsable de las decisiones que toma y de las consecuencias que llevan esas decisiones. La muerte de mi padre me sigue afectando”, afirmó.

Gianinna Maradona, acompañada por su madre Claudia Villafañe, al salir de una de las audiencias del juicio JUAN MABROMATA - AFP

Cuando se le preguntó si en el juicio faltan otros imputados, no dudó un segundo: “Sí. El otro día me retaron que hablé de Morla porque nosotros tenemos muchas causas [en trámite]. Lo que voy a decir, lo que voy hablar y a reiterar es que el que manejaba un poco todos los hilos, quien contrata... Está el audio de Díaz [el psicólogo] donde dice que él llegó por Maty. A Luque también lo lleva por Morla. Si no tiene nada que ver, si no era el jefe de esa banda, ¿por qué está metido en todos los audios, en todas las conversaciones y en todo? Para mí sí tendría que estar él. Tendría que estar Maximiliano Pomargo [cuñado de Morla y asistente de Maradona] y Vanesa Morla [hermana del representante del Diez], que le pedía un diezmo a Luque [un porcentaje del sueldo]. Luque dice que no era el médico, pero recibía un sueldo. ¿Por qué recibías un sueldo si no eras el médico? No entiendo. ¿Hacía caridad mi papá?“.

Y agregó: “Hay cosas que son insostenibles por más que se quiera defender, que quiera decir lo que quiera decir. Se puede sentar ahí [en la sala de audiencias] y decir un millón de cosas, pero a vos te pagaban un sueldo y Vanesa Morla te pedía un porcentaje. Están los audios. Yo creo que nunca pensaron, nunca imaginaron que la fiscalía iba a actuar rápido y les iba a secuestrar los teléfonos, los iban a allanar. Ellos tenían miedo, hay audios [que hablan] de cómo se cubren legalmente, le querían echar la culpa a mi papá. Hay audios que son escalofriantes. Esto no es personal, esto no es con él [por Luque]. Hay cosas que no puede negar, vos sos el médico de mi papá, lo descuidaste, lo que hiciste y no hiciste, sos culpable y punto“.

Dalma Maradona y su marido, Andres Caldarelli, salen de los tribunales de San Isidro JUAN MABROMATA - AFP

Gianinna recordó que tras la intervención en la Clínica Olivos, donde su padre fue operado, a principios de noviembre de 2020, de un hematoma subdural en la cabeza, Luque instó a los hijos del Diez a aceptar una internación domiciliaria. Había que tratar a Maradona de su adicción al alcohol.

“La internación domiciliaria nos las plantea. Estoy segura de que él nos convenció. Había una estrategia de querer hacer algo con nosotras y con mi papá, todo en la oscuridad, porque ellos se manejan de esa manera. Evidentemente a Luque le pedían algo, había una bajada de línea. Convencernos a nosotras de la internación domiciliaria para no perder el control. A ellos no les convenía que mi papá estuviese internado en un neuropsiquiátrico. Se les caían un montón de cosas. Pensaban en la parte económica, más que en la salud de mi papá. Perdían negocios [si lo internaban a Maradona], como cuando lo llevaron al partido [el 30 de octubre de 2020], pensaron en el contrato y no en la persona".

De pronto, Gianinna se emocionó. Fue al recordar la relación de su hijo Benjamín con su abuelo. “Mi papá volvió a vivir cuando nació Benjamín. Hizo cosas por él que no hizo ni por Dalma ni por mí, como quedarse a dormirlo, llevarlo a la plaza, ir a buscarlo al jardín, cambiarlo. Le decía ‘el Rey’. Su abuelo era su referente. Tuvieron una relación hermosa. A veces estamos yendo, que él juega en Independiente, y me dice ‘me encantaría que esté él, mirar a la tribuna y que esté, me encantaría que me diga que tengo que hacer’. Me da bronca que ellos se súper disfrutaron y que mi papá no pudo conocer a las hijas de mi hermana. A Azul [la hija menor de Dalma] no la conoció.

El dolor y la tristeza son inmensas. Pero Gianinna, dijo, recibe señales de su padre.

“Es hermoso como él se manifiesta, por medio de canciones. Pongo la radio y digo ‘ahora necesito una señal”. Son en distintas situaciones, como el otro día que iba manejando, escuchando la radio y me repitió una frase 20 veces, la radio se tildó siempre con la misma frase, una canción de Los Pijos" , reveló con una sonrisa cómplice.

No reveló qué canción, solo un dato. “Algo de que la vida continúa, que está todo bien” y volvió a sonreír.