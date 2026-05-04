Conducía borracha por una ruta en Neuquén: le retuvieron el auto y le sacaron la licencia

En las últimas horas, un hombre de 47 años fue multado cuando transitaba por la ruta provincial 7, en Neuquén, por conducir en estado de ebriedad. Ante los inspectores, el sospechoso reconoció que no estaba haciendo lo correcto, pero aseguró que se encontraba “bien”.

“Me equivoqué, no debí hacer estas cosas”, dijo mientras se reía en un intento por explicar la situación ante los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Y agregó, mientras el alcoholímetro analizaba su muestra de aliento: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

Conducía alcoholizado por una ruta en Neuquén: aunque reconoció que no era lo correcto dijo “estoy bien”

Finalmente, el test de alcoholemia arrojó que el hombre conducía con 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, los inspectores procedieron a la retención del vehículo y de la licencia de conducir del infractor. Además, se le impuso al conductor que abone una multa que podría alcanzar los 7.200.000 pesos.

El consumo de alcohol al volante afecta el discernimiento, enlentece los reflejos y reduce la atención y la agudeza visual. También puede generar una falsa sensación de seguridad y desinhibición, lo que incrementa considerablemente el riesgo de provocar siniestros viales.

Un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres en Santa Fe

Dos mujeres a bordo de una moto murieron este domingo a la mañana tras ser embestidas por un auto en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Belgrano y la calle Paraná alrededor de las 9, cuando un auto conducido por un hombre alcoholizado colisionó contra el rodado en el que se desplazaban las víctimas.

El conductor fue identificado como Libardo Q. Maya de nacionalidad colombiana y residente en Rosario. El test de alcoholemia practicado en el lugar arrojó una graduación de entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol en sangre, un nivel que infringe la ley de alcohol cero vigente en la provincia de Santa Fe, según consignó el diario La Capital.

Un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres en Santa Fe.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, una de las víctimas, identificada como Florencia Sosa, de 25 años, murió en el acto. La segunda mujer, que no había sido identificada hasta el momento, fue derivada en grave estado al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, donde se confirmó su muerte poco después debido a la severidad de las lesiones sufridas.