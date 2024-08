Cuestionamientos de la Ciudad a Buenos Aires por los policías asesinados en el conurbano

Escuchar

Tras el reciente homicidio del oficial Juan Manuel Castelli, asesinado de tres tiros el 31 de julio en Lomas de Zamora, cuando delincuentes intentaron robarle la moto en la que se disponía a viajar a la Capital para prestar servicio en la Policía de la Ciudad, el ministro de seguridad porteño, Waldo Wolff, advirtió que “once de los últimos doce policías caídos en cumplimiento del deber fueron asesinados en la provincia de Buenos Aires”. Por eso, pidió a las autoridades provinciales y judiciales “apresar a los asesinos prófugos”.

El señalamiento crítico se enmarca en las diferencias de enfoque en cuanto a las políticas de seguridad entre ambos distritos. “A esta hora seguimos esperando los resultados de las acciones del juzgado correspondiente para que arresten a los asesinos, que siguen prófugos”, sostuvo Wolff en relación con el caso del oficial Castelli, que tenía 41 años, era padre de dos hijos y prestaba servicio en la dirección de alcaidías de la Policía de la Ciudad.

El homicidio de Castelli llevó al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a fustigar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “¿Cuántos más tienen que morir para que el gobernador haga su trabajo?”, escribió en la red social X el mandatario de la Capital el 31 de julio pasado.

El ministro sostuvo además que en los últimos nueve meses se “triplicaron los enfrentamientos de nuestra policía en la provincia, cuando van a trabajar o cuando regresan a sus casas después de cumplir servicio”. Y agregó: “Esto significa que hubo un 42% de aumento del delito en la provincia de Buenos Aires, porque, en definitiva, [los policías porteños] son vecinos que están de civil, les quieren robar, se identifican y se produce un enfrentamiento”.

“ Esto habla del descontrol que, en general, hay en gran parte del sur del conurbano lindante con la ciudad de Buenos Aires. necesitamos decisión política y un cambio de rumbo en materia de seguridad en esos distritos de la provincia para que ejecuten políticas serias y a largo plazo, para que sus vecinos y los de la Capital vivan más seguros”, enfatizó.

Apuntó, asimismo, que “ más del 50 por ciento de los delitos en la ciudad son de reincidentes que vienen del conurbano a delinquir ” y que “ más del 50 por ciento de los delincuentes quedan en libertad ”.

“El delito no distingue límites políticos. Los números desnudan una realidad incontrastable que no se resuelve con eslóganes. La seguridad de la ciudad depende también de un conurbano ordenado y trabajando en sintonía. es la única salida tras décadas de abandono y desidia. nosotros tenemos diferencias ideológicas, diferencias políticas. ahora, cuando tocan a alguien de una fuerza de seguridad, para mí no hay diferencia”, concluyó el ministro porteño.

