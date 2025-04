Qué pasó en el colegio de Ingeniero Maschwitz

Un grupo de WhatsApp compuesto por cuatro menores de edad que organizaban un supuesto plan para hacer un tiroteo escolar en un colegio de Ingeniero Maschwitz despertó la atención sobre esta localidad de la provincia de Buenos Aires.

“Bueno. Básicamente lo que vamos a hacer es un tiroteo. Ya tengo las armas porque mi padrastro las tiene. Tenemos que ir al colegio, en este caso, al mío. La pregunta es: ustedes quieren hacerlo? Quieren hacerlo a esta edad o cuando sean un poco más grandes?”, decía uno de los mensajes revelados por las autoridades, que investigan a tres varones y una chica de entre 13 y 15 años. Según las autoridades, el grupo habría sido creado por esta última, que tendría antecedentes psiquiátricos.

Alumnos Planificaban Una Masacre En Una Escuela Habla El Fiscal Del Caso

Cuando algunos padres de los alumnos de la Escuela de Educación Media N°4 de Escobar, en Ingeniero Maschwitz, tomaron conocimiento de los mensajes en los que se planeaba un atentado contra el mencionado establecimiento educativo, se inició una investigación para identificar a los autores de las amenazas.

“Estamos investigando desde el día miércoles [por anteayer]. Ayer se hicieron diversos allanamientos. La idea era investigar si había armas y [teléfonos] celulares. Armas no encontramos, encontramos celulares. A su vez, pedimos la prohibición de acercamiento de los niños al establecimiento educativo”, sostuvo el fiscal Fernando Martín Reinas, funcionario a cargo de la investigación que conduce la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana, en diálogo con LN+.

Alumnos de un colegio de Ingeniero Maschwitz crearon un grupo de WhatsApp para planificar un ataque a balazos contra la Escuela Media Número 4 de Escobar Martín Cossarini

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, en principio, “hay [involucrados] cuatro menores no punibles, que tendrían menos de 16 años, pero no descartamos la participación de otra persona más que, por el momento, no está identificada”.

El caso fue judicializado y la figura penal con la que se había calificado el hecho fue la de “intimidación pública”. Según el artículo 211 de Código Penal, “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

El problema en este caso, como se mencionó, radica en que los integrantes del grupo de WhatsApp creado para concretar el atentado tienen entre 13 y 15 años y, por sus edades, son inimputables para la ley penal argentina. Aunque se les prohibió acercarse a la escuela a la que amenazaron con atacar, los alumnos sospechados deberán seguir con su escolarización, como indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Los audios y mensajes de los menores investigados por planear un tiroteo escolar

“¿Lo del tiroteo es verdad?”, preguntó uno de los adolescentes en otro de los mensajes recabado por la Policía bonaerense . Su interlocutora era la joven que, presuntamente, había ideado la masacre en la Escuela de Educación Media N°4 de Ingeniero Maschwitz, en Escobar. Entre risas, ella le respondió: “Sabés que no. Es de mentira”. Después, lo interrogó con tono imperativo: “¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no?“.

“La Uzi calibre .22, es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga” indicaba uno de los menores investigados. “Quiero agarrar a un estudiante, obligarlo a que abra la boca para, después, dispararle”, ahondaba otro de los mensajes. “Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, se puede leer en el grupo sobre el supuesto plan, ahora expuesto a la luz pública.

Los jóvenes confirman que el tiroteo se iba a realizar el 13 de julio de 2026

Según los audios que analizan los detectives judiciales, el plan contemplaba el ataque en el momento de ingreso de los alumnos del turno noche. “Podríamos hacer que somos estudiantes que llegamos tarde y ahí coso...”, dijo la supuesta organizadora de la masacre en los audios a los que tuvo acceso LA NACION.

“¿Esto es como un sueño tuyo?“, le preguntó el interlocutor a la supuesta planificadora del atentado. “No sé”, respondió la chica. “¿Y, por qué lo querés hacer?“, inquirió el muchacho. ”Porque sí“, dijo la adolescente.

Según los audios, el ataque se iba a concretar el 13 de julio, el día del cumpleaños de la ideóloga de la masacre.

