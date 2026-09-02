Cuidaba una casa, denunció que le robaron y ahora lo acusan de ser cómplice de los ladrones

Una investigación por un robo en un predio de Concordia, Entre Ríos, tomó un giro inesperado cuando el hombre que había denunciado el hecho como víctima quedó bajo sospecha de haber participado del asalto.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la maniobra y la policía recuperó todos los objetos sustraídos, que ya habían sido trasladados a domicilios de allegados al sospechoso.

El episodio comenzó el lunes 31 de agosto, cuando personal de la comisaría 5ª fue alertado sobre un robo ocurrido en un inmueble situado sobre un camino de ripio, en las inmediaciones de la ex Ruta Provincial N° 14. Al llegar, los agentes entrevistaron al cuidador del predio, un hombre de 49 años, quien aseguró haber sido víctima del hecho.

Cuidaba una casa en Entre Rios, denunció que le robaron y ahora lo acusan de ser cómplice de los ladrones

Según relató, el domingo 30 de agosto se había retirado del lugar alrededor de las 12.30 y regresó cerca de la medianoche. Al volver, dijo haber encontrado violentado el candado de acceso a su vivienda particular y advirtió que le faltaban distintos elementos.

La situación parecía encaminarse hacia una investigación por un robo cometido durante su ausencia; sin embargo, horas más tarde apareció un segundo escenario.

Según reconstruye el portal entrerriano El Once, cerca de las 11, la propietaria del predio llegó al lugar y comprobó que también habían ingresado a la vivienda principal. En este caso, los delincuentes habrían forzado una ventana para acceder al inmueble y llevarse distintas pertenencias.

Parte de los objetos robados que fueron recuperados por la Policía de Entre Ríos

Por cuestiones de jurisdicción intervino también personal de la comisaría 9ª, mientras que efectivos de la División Policía Científica realizaron el relevamiento del lugar y levantaron rastros que pudieran aportar información sobre los responsables.

Pero las imágenes captadas por las cámaras de seguridad modificaron el rumbo de la pesquisa. El análisis llevó a los investigadores a sospechar que el cuidador, quien inicialmente se había presentado como una de las víctimas, habría participado del robo junto con otra persona. La hipótesis policial colocó al hombre en el centro de la investigación y permitió avanzar sobre el destino de los objetos sustraídos.

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De acuerdo con las primeras conclusiones, los elementos habrían sido cargados en un flete y trasladados posteriormente a distintas viviendas de personas allegadas al sospechoso. La maniobra, según la investigación, habría tenido como objetivo mantener las pertenencias bajo “resguardo” y alejarlas del lugar donde se había cometido el robo.

Con esa nueva línea de investigación, la Policía realizó distintas tareas con la colaboración de efectivos de la comisaría 7ª. Así logró hallar los objetos robados en tres domicilios.

Parte de las pertenencias fue encontrada en viviendas ubicadas sobre las calles Líbano y Córdoba, mientras que otros elementos aparecieron en un domicilio de Colonia Ayuí, unos 30 kilómetros al norte de Concordia. Según la información policial, todos los objetos fueron entregados voluntariamente.

La causa quedó en manos del fiscal José Arias, quien dispuso el secuestro formal de todos los elementos recuperados para incorporarlos al expediente. Posteriormente, ordenó que las pertenencias fueran restituidas a la propietaria del predio.