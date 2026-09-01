La mataron en un acto sindical y juzgan a su hermano como el presunto sicario que realizó los disparos

CÓRDOBA.- Comenzó el juicio por el crimen de Gabriela Pérez, la joven de 22 años asesinada durante un almuerzo en el sindicato Soelsac, que reúne a los trabajadores de limpieza. Por ese homicidio, ocurrido en 2023, hay dos acusados: Gustavo Omar Herrera, de 39 años y hermano de la víctima, y Adrián Exequiel Vallejos, de 37. Otro imputado, Luis Mendoza, permanece prófugo.

Los fiscales que actúan son tres: Laura Battistelli, Marcelo Sicardi y Silvana Fernández. El proceso se lleva a cabo ante la Cámara Tercera del Crimen. Hace unas semanas se agravó la imputación y el juicio se realiza con jurados populares. Si los declararan culpables, la pena que recibirán será la de prisión perpetua.

Herrera está acusado de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria (contra Gonzalo Alberto Fuentes) y homicidio criminis causae en grado de tentativa (contra Pérez).

Vallejos está acusado de ser partícipe necesario. El crimen se produjo el 9 de septiembre de 2023, cuando Herrera, supuestamente contratado por alguien para hacerlo, disparó contra la fachada del club Yapeyú, donde el dirigente gremial Sergio Fittipaldi ofrecía un asado. Uno de los proyectiles dio en Pérez, aunque no era el blanco del ataque.

Aunque el contexto del crimen es el de una disputa entre el Soelsac y el Surrbac, gremio que reúne a los empleados de recolección de residuos, no hay líderes sindicales que hayan sido alcanzados por la investigación.

Lo que se juzga desde este martes en Córdoba es la ejecución material del crimen de Pérez, pero sigue sin conocerse qué es lo que pasó detrás: si Herrera mató por dinero y quién pagó el ataque.

Tras la confirmación de la muerte de la joven, Franco Saillen, del Surrbac —quien acompañaba en ese entonces a una lista de mujeres— planteó su “indignación por lo que pasó en un evento de Soelsac” y sostuvo que “es moneda corriente en la limpieza este tipo de actos de violencia”.

Por su lado, Soelsac denunció en un comunicado de prensa que el ataque configuraba un “atentado en contra del secretario general Sergio Fittipaldi que, además, costó la vida de la compañera Gabriela Mónica Pérez”.

Los dirigentes gremiales estaban enfrentados en el marco del proceso de elecciones internas en Soelsac, ya que Saillen acompañaba a una lista que competía.

Las cámaras de seguridad ubicadas afuera del club de barrio Yapeyú registraron el momento en que un hombre llegó hasta la puerta y realizó varios disparos contra el ingreso desde la vereda de enfrente. Las vainas servidas encontradas indican que utilizó una pistola calibre 9 milímetros.

Para la fiscalía, el tirador fue Herrera, hermano de la víctima. A Fuentes, empleado municipal y vecino del barrio, le habría disparado porque lo conocía.

La investigación plantea que Hugo Cardozo, colaborador de Fittipaldi e integrante de “La Fiel” —la barra brava de Talleres—, recibió un llamado la noche anterior presionándolo para que dejara de apoyar a Fittipaldi.

Quien le habló se habría identificado como “Gómez” y sería —siempre según la investigación— quien habría encargado el ataque a balazos durante el acto.