De los abusos de su exmarido a la huida. Año por año, así fue el calvario relatado por Julieta Prandi

Durante 90 minutos, con voz quebrada, pero mirada firme, cada palabra de Julieta Prandi retumbó con fuerza ante una audiencia que, en el más absoluto silencio, asistía a un relato conmovedor. La modelo, actriz y conductora de TV se presentó a declarar como víctima en el juicio contra su exmarido, el empresario gastronómico Claudio Contardi, a quien denunció hace seis años por abuso sexual, violencia psicológica y amenazas.
El testimonio fue crudo. “No sé si voy a poder abarcar todo lo que pasé. Fue mucho, de todos los colores”, dijo al comenzar su exposición en los tribunales provinciales de Zárate Campana.
Esta cronología reconstruye, los principales hechos atravesados por la familia de acuerdo al relato de Prandi ante los jueces.
Con la colaboración de María Clara Aron De Simone.
