Declara como acusada Marianela Palmero, la pareja de Claudio Barrelier, el presunto autor del femicidio de Agostina Vega

CÓRDOBA. Marianella Palmero, pareja de Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega, está declarando en los Tribunales de esta ciudad, acusada de encubrimiento agravado.

Palmero, madre de la hija del acusado de homicidio triplemente calificado, fue detenida la semana pasada, pero nunca hasta hoy estuvo al frente del fiscal Raúl Garzón, que ayer dictó la prisión preventiva para Barrelier y los otros dos imputados por encubrimiento: Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta.

Además, Garzón aceptó como querellante a Melisa Heredia, la madre de la adolescente.

Palmero fue detenida tras el peritaje realizado en el celular de Barrelier. Está acusada de encubrimiento doblemente calificado. Según consta en la causa, la noche del crimen le preguntó a su pareja por mensaje de WhatsApp “¿Qué fue ese grito?”.

Ella estaba en la casa de Del Campillo 878 con su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó con Agostina el sábado 23 de mayo pasado, alrededor de las 23. Ya había declarado como testigo frente al fiscal Garzón.

Según surge de la acusación, la hipótesis de la Justicia es que no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero después ayudó en el intento de ocultamiento del hecho.

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