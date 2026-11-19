La Policía de la Ciudad demolió este jueves un búnker narco en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, luego de advertir que el inmueble había vuelto a ser utilizado para actividades delictivas pese a que se encontraba clausurado.

La construcción estaba ubicada en la calle Flor de Otoño 424. Según un comunicado del Gobierno de la Ciudad, la intervención se produjo tras una denuncia que había alertado sobre movimientos sospechosos en la propiedad, que tiempo atrás ya había sido cerrada por las autoridades.

Demolición de un búnker narco en la Villa 31

A partir de esa información, la Policía de la Ciudad acudió al lugar y con cretó el allanamiento. En el operativo encontraron drogas y detuvieron a dos personas. Luego se procedió a demoler la construcción para impedir que volviera a ser usada como punto de venta de drogas o refugio para delincuentes.

La medida se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por la administración del jefe de Gobierno, Jorge Macri, para combatir el delito en distintos puntos de la ciudad y reforzar la seguridad en los barrios populares.

“Increíblemente buena la demolición del búnker narco en la villa 31″, celebró en las redes sociales, por su parte, Jorge Macri.

La Policia de la Ciudad allanó el búnker antes de demolerlo

“La mejor manera de que una sociedad progrese y tenga libertad es con orden. Porque si no siempre gana el prepotente y el violento. Y eso tiene que ocurrir en cada metro cuadrado de la Ciudad. En Belgrano, Palermo, Flores, en Parque Chacabuco, La Boca, en la Villa 31 o en cada una de las villas de Buenos Aires: donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”, afirmó el jefe de Gobierno.

Esta acción también se vincula con los operativos que la Ciudad desarrolla en villas y barrios populares, entre ellos el denominado Tormenta Negra. Intervenciones están orientadas a combatir el narcomenudeo.

“Algunos critican los operativos en las villas y nosotros les contestamos con hechos. De 2024 a la fecha bajaron un 70% los asesinatos en las villas. Es un número descomunal. Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo Macri.

El búnker narco seguía operando a pesar de que había sido clausurado

Desde el el Gobierno porteño destacaron además que, en paralelo a estas acciones, ya fueron recuperadas 1.039 propiedades que se encontraban usurpadas y que fueron restituidas a sus propietarios. El valor de esos inmuebles supera los 500 millones de dólares.

La demolición del bunker se suma así a una serie de medidas de seguridad desplegadas en distintos puntos de la ciudad, que incluyen controles en centros de trasbordo, operativos en medios de transporte y procedimientos para liberar calles y veredas ocupadas de manera ilegal.