Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigas Rojas italianas, lleva ocho días prófugo. Se escapó del departamento del barrio de Monserrat, en el centro porteño, donde cumplía arresto domiciliario a las 6 del martes de la semana pasada. Los detectives de la Policia Federal Argetnina (PFA) que están tras sus pasos pudieron reconstruir, con el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, sus primeros movimientos desde su huida.

La compra del gorro piluso

Como quedó registrado con una grabación, Bertulazzi, de 74 años y que estaba próximo a ser extraditado a Italia, ganó la calle a las 6.01 del martes de la semana pasada. Primero, se había descolgado de un quinto piso de un edificio situado en Defensa al 600 con un arnés.

En la grabación, cuando cae a la vereda después de saltar un portón de un terreno baldío que funcionó como cochera, en Bolívar al 600, se lo ve vestido de negro.

“En medio de su huida, cuando saltó hacia el terreno baldío, Bertulazzi perdió una mochila donde tenía un teléfono celular sin usar y ropa”, dijeron a LA NACION detectives que participan de la búsqueda del exterrorista.

A las pocas cuadras, Bertulazzi se tomó un taxi para ir hasta la zona de Once. Era el comienzo de un viaje que lo iba a llevar hasta Martínez, en San Isidro, donde se compró un gorro piluso que pagó en efectivo.

La fuga de película de Leonardo Bertulazzi

Hasta Martínez, según explicaron a LA NACION fuentes de la investigación, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas se tomó varios colectivos.

“Se tomó varios colectivos y para pagar los viajes usó una tarjeta que estaba a nombre de otra persona. Hacía tramos cortos para dificultar el seguimiento de las cámaras de seguridad. Después de Plaza Miserere se lo vio por la Avenida Lacroze, por el barrio de Belgrano y, finalmente, en la zona norte del conurbano”, dijeron las fuentes consultadas.

A la sucursal Martínez Va como Piña (VCP), un local que vende indumentaria urbana, llegó al mediodía. Se probó tres gorros piluso. Finalmente compró uno, que le salió 12.000 pesos. Pagó en efectivo.

Ante una pregunta de los dos jóvenes vendedores, dijo ser de Suiza, de un lugar cercano a Italia; lo dijo para justificar su acento.

No fue la única compra que hizo. Antes, había ido a un local de ropa en la avenida Santa Fe donde compró una camisa celeste con la que se lo ve vestido en el momento en que se prueba el gorro piluso, según el video que fue primero difundido por C5N,

“Todo el recorrido que hizo Bertulazzi está debidamente documentado con filmaciones de cámaras públicas y privadas instaladas en la ciudad de Buenos Aires y de la zona norte del conurbano bonaerense”, dijo a LA NACION un detective que está tras los pasos del prófugo.

Integrante de las Brigadas Rojas italianas detenido en Buenos Aires

De la investigación participan detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con la coordinación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), dependencias de la PFA.

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA en el departamento del que se fugó la semana pasada.

Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas” , habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

Se encontraba en la Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004, derogada veinte años después y por eso se ordenó su detención en agosto de 2024.

“El proceso de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y se estuvo a la espera del final del debate judicial sobre la vigencia del estatus de refugiado. El asunto es que la jueza federal María Servini, aplicando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que suprimió derechos de los refugiados, entendió que el debate sobre el estatus había finalizado”, dijo a LA NACION Rodolfo Yanzón, abogado del ahora prófugo.

Y también contó: “En estos dos años, Bertulazzi sufrió tres ACV y estaba siendo examinado por médicos. El último examen fue el viernes pasado en el centro de epilepsia del Hospital Ramos Mejía, que indicó la realización de una serie de análisis. Por mi parte, le pedí a la jueza Servini que autorizara esos análisis y que pidiera un dictamen al Cuerpo Médico Forense (CMF) para que estableciese si Bertulazzi estaba en condiciones de viajar [a Italia]. Ella lo rechazó con el argumento de que el proceso de extradición había concluido, pero todo este tiempo, hasta la fuga, Bertulazzi estuvo detenido a su disposición. Entonces, no se hizo cargo de velar por el derecho a la salud de una persona detenida por su orden. La noche anterior a la fuga se lo comuniqué a Bertulazzi, que fue condenado en ausencia sin poder defenderse y a quien, si lo llevan a Italia, tendrá que cumplir esa pena claramente ilegal”.