En su celda, donde cumplía la prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de robos en casas de San Isidro, Martín Rettori utilizaba su teléfono celular para hacerle consultas a la inteligencia artificial (IA). Su interés eran películas donde la trama estaba enfocada en la “muerte de un fiscal o un juez”.

Rettori tenía una “sostenida animosidad y fijación hacia la víctima: utilizaba herramientas de IA para redactar una suerte de libro donde criminalizaba la labor de la fiscal [María Paula Hertrig] y de su marido, demostrando un marcado ensañamiento. Del mismo modo las consultas a Meta AI eran para indagar sobre películas cuya trama refería a ‘un juez o fiscal que muere’”.

Así surge de un expediente judicial que derivó en una resolución firmada en las últimas horas por el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa donde le prohibió a Rettori y Ariel Libertini, otro de los presos acusados de integrar la organización criminal, “el uso y la tenencia de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo con capacidad electrónica y/o conexión y acceso a Internet o redes de datos”.

La banda de las llaves: desbarataron una banda que robaba casas en San Isidro

Hertrig es la fiscal que estuvo a cargo de la investigación que llevó a Rettori, Libertini y otros cinco sospechosos tras las rejas. Ahora ambos también están imputados por los delitos de “coacción y amenazas coactivas”. Se sospecha que estaban detrás de un plan para atentar contra la representante del Ministerio Público Fiscal.

La decisión del magistrado se tomó después de un pedido que hizo Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro y a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic).

“Cabe recordar que el objeto procesal halla su génesis en una Investigación Penal Preparatoria (IPP) de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne donde se investigó el accionar de una organización criminal dedicada a cometer robos bajo la modalidad conocida como entradera, liderada por los aquí encartados [Rettori y Libertini]. En aquel entonces, la pesquisa dirigida por fiscal Hertrig permitió develar una escalada de conductas intimidatorias hacia su persona, constatándose que los imputados accedían a información sensible sobre su vida privada, su domicilio, su pareja y sus vehículos, profiriendo amenazas concretas de atentar contra su vida (la hago cagar a balazos), demostrando una clara gravedad institucional”, sostuvo Ferrari al solicitar la prohibición de la tenencia y uso de teléfono celulares y otros dispositivos por parte de los imputados.

La citada investigación derivó en allanamientos en las cárceles de Florencio Varela y Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) donde están alojados los sospechosos. En dichos procedimientos, realizados en septiembre pasado, se secuestraron los dispositivos utilizados por Rettori y Libertini.

“Los resultados preliminares obtenidos de la visualización parcial [tras la autorización para la extracción forense de datos de los dispositivos secuestrados en poder de los sospechosos] demuestran lo que inicialmente ya se había verificado en autos y viene a corroborar las circunstancias que rodean el hecho investigado, como así también el uso de telefonía con fines delictivos, comprobando fehacientemente una vez más que el encarcelamiento no ha operado como un impedimento para la actividad delictiva. Por el contrario, los dispositivos celulares son utilizados como una verdadera herramienta intramuros”, explicó el fiscal Ferrari.

No solo se encontraron las consultas que hizo Rettori sobre películas donde muere un fiscal o un juez, sino también la planificación de “hechos delictivos”.

“De los chats extraídos surge, a modo de ejemplo, la planificación al detalle de un robo a un bazar en José C. Paz con un botín de estimado ’50 palos’ [por 50 millones de pesos], realizando inteligencia sobre el objetivo mediante la aplicación Zanji (analizando la ubicación de domos municipales, cámaras, alarmas y la posibilidad de realizar boquetes). Asimismo, Libertini orquesta maniobras para sustraer vehículos”, explicó el fiscal Ferrari en la citada presentación ante el juez Costa.

Además, explicó el representante del Ministerio Público: “Las conversaciones de Rettori con el contacto agendado como Enzo revelan un mercado de armamento coordinado por los encartados desde el penal”.

Entonces, el fiscal Ferrari dijo: “En consecuencia, se configura un escenario de gravedad institucional, que impone la adopción urgente de medidas de seguridad extraordinarias y reforzadas, destinadas a impedir la reiteración de estas conductas y a salvaguardar de manera efectiva la seguridad de la víctima así como también el bienestar de la sociedad, garantizando el derecho al contacto con el mundo exterior de los internos de otro modo no lesivo”.

Al resolver lo solicitado por el Ministerio Público, el juez Costa exceptuó de la prohibición las comunicaciones entre los sospechosos y sus abogados defensores.

“Advierto que las circunstancias invocadas por el representante del Ministerio Público Fiscal exceden la mera posibilidad abstracta de que los dispositivos puedan ser utilizados con fines ilícitos, toda vez que los elementos obtenidos a partir de los allanamientos realizados en los lugares donde se encuentran detenidos los encausados y del análisis preliminar de los teléfonos que allí se secuestraron permitirían sostener, al menos con el grado de probabilidad que requiere esta etapa, la continuidad de actividades posiblemente vinculadas con hechos delictivos, los que serían planificados desde sus lugares de detención”, sostuvo el juez Costa al fundamentar su decisión.

Patricio Ferrari, fiscal general de San Isidro Alessia Maccioni

Como se dijo, la investigación que llevó tras las rejas a los sospechosos puso al descubierto una organización que robaba casas en San Isidro. Las víctimas de los robos fueron personas que habían dejado estacionados sus autos en un garaje situado en Tigre, propiedad de Rettori, según explicaron fuentes judiciales.

“Queda demostrado que se trata de una organización destinada a la comisión de diversos delitos, no solo contra la propiedad, sino también en lo que respecta a los automotores en los que se desplazan para la ejecución de los hechos. Esto es: obtienen las llaves del estacionamiento, hacen las copias, las prueban, realizan una ‘inteligencia’ consistente en el estudio minucioso del lugar: no concurren de una vez a perpetrar el hecho ni lo hacen inmediatamente después de hacerse de las llaves. Con paciencia, dejan pasar un tiempo, se hacen de la información y con todo chequeado previamente para asegurar el éxito –saben si hay o no cámaras, circuitos privados de vigilancia, garitas, perros, alarmas, cuánta gente vive en la casa, saben la identidad de las víctimas y los llaman por sus nombres, lo que genera más temor aún–, irrumpen violentamente en las casas con sus ocupantes dentro, privándolos ilegalmente de su libertad utilizando precintos para inmovilizar a las víctimas y, así, completar el botín que van a buscar para luego huir en autos ‘lateados’, es decir, robados, con patentes cambiadas para evitar ser identificados por la policía”, había sostenido en julio del año pasado la fiscal Hertrig al fundamentar el pedido de detención de los sospechosos.

Por ejemplo, uno de los robos ocurrió el 29 de noviembre de 2024 en una casa de Boulogne, donde los ladrones se hicieron de un botín de 100.000 dólares, 700.000 pesos.

El garaje donde las víctimas dejaban sus autos Policía Bonaerense

Las víctimas de ese asalto habían ido dos semanas antes a un casamiento en Tigre. Dejaron su auto en el estacionamiento Mateo, situado en Pizarro al 1500. Cuando entregaron las llaves del vehículo en el garaje avisaron que “la estadía iba a ser larga”.

“El dato de que la estadía sería larga le permitió a Rettori buscar en el vehículo todos los datos necesarios para encomendar a sus cómplices el robo. Información por demás relevante fue la aportada por la víctima en cuanto a que días antes del asalto notó que la puerta del portón de su propiedad se encontraba abierta desde afuera, lo cual se hace únicamente con llave, lo que lleva a pensar que los delincuentes, con la información suministrada por Rettori, fueron días antes a probar las llaves con las que ingresarían en el inmueble el día del asalto”, había expuesto la fiscal Hertrig en el citado dictamen del año pasado.