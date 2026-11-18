María es la madre de Kiara Farías, la adolescente de 14 años falleció tras asistir a una fiesta de 15 este domingo por la madrugada en el departamento mendocino de Rivadavia. “Estamos esperando los resultados de la autopsia para saber de qué murió”, dijo la mujer horas después de despedir a su hija -quien se fue a dormir y no despertó- en el velatorio.

En diálogo con el medio local Radio Nihuil, la mujer recordó lo que ocurrió el fin de semana. “Mi nena tenía el cumpleaños de 15 de una compañera de la escuela; tenía permiso de dos horas para asistir porque no salía mucho”, aseguró y detalló que a Kiara fueron a buscarla dos compañeras del colegio y que, junto a un sobrino de ella, se fueron a la fiesta que se hacía en el club Los Árboles. “Eran poco más de la 1 del domingo”, sumó.

“A las 3.30 la llamé porque no había regresado y me dijo que venía en camino, que se había demorado buscando al primo. Kiara llegó bien, no me dijo que estuviera descompuesta ni que se sintiera mal”, siguió María, pero después indicó: “Entró al baño y vomitó; le di una ducha y la llevé a la cama, la cambié de ropa. Volvió a vomitar. Era vino. Ella no tomaba y sabía que no debía hacerlo”, agregó.

El duro relato de la madre de la adolescente de 14, oriunda de Mendoza, que murió tras una fiesta: “Quise despertarla, pero no reaccionaba”.

María recordó que se quedó acostada al lado de Kiara “hasta las 7 de la mañana”. Alrededor de las 11, volvió a acercarse a su hija: “Quise despertarla, pero no reaccionaba. La llamaba ¡¡Kiara, Kiara!!, pero no respondía; la destapé y la toqué: tenía la cara helada... Le pedí a mi sobrino que llamara a su padre”.

Se comunicaron con la línea 911 y la Policía arribó a la casa familiar, pero pese a que los efectivos le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, la adolescente no respondió. Médicos de la ambulancia del SEC y los profesionales repitieron las maniobras de estimulación cardíaca. “Nos hicieron salir de la habitación”, detalló la madre de la joven. “Cuando salieron, me dijeron que mi hija Kiara ya no tenía signos vitales”, agregó.

“Estamos esperando los resultados de la autopsia para saber de qué murió”, dijo después la mujer. De acuerdo al informe oficial de la Fiscalía al que accedió el medio local Uno, los peritos demorarán al menos 45 días en conocer los resultados de los estudios anatomopatológicos que se realicen sobre pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro, fluidos y un hemocultivo, todo extraído del cuerpo. Esos análisis podrían determinar si Farías ingirió algo en esa fiesta de cumpleaños que le provocó la muerte.