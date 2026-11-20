El dueño de un supermercado chino ubicado en Benavídez, norte del conurbano bonaerense, fue detenido en las últimas horas acusado de abuso sexual a un menor de 11 años dentro del establecimiento comercial. A raíz del caso, se desató la indignación de los vecinos, que saquearon el supermercado y realizaron pintadas, por lo que la Policía detuvo a 11 personas.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, las autoridades de la UFI de Tigre intervinieron en el comercio ubicado en Tucumán y Conesa ante el conflicto. Los habitantes de la zona señalaron a uno de los propietarios, identificado como Zheng Xini, de 59 años, como el hombre que abusó del niño de 11 años. Incluso fue agredido por manifestantes.

Además, se aportó un video en el que se ve al detenido entrar al supermercado y acercarse al menor, que estaba pagando en la caja. Acto seguido, el principal acusado lo toca en distintas partes del cuerpo.

El detenido acusado de abuso sexual en Benavídez

En ese marco, y ante la protesta vecinal, la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a Zheng, que fue imputado por abuso sexual simple.

Posteriormente los vecinos allí presentes ingresaron por la fuerza al sector del depósito de bebidas del supermercado, causaron daños y saquearon el lugar. Las autoridades, adicionalmente, detuvieron a 11 personas acusadas de robo, disturbios y resistencia a la autoridad.

En paralelo, se incautó un vehículo Renault 19 con mercadería en su interior.

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