Denunciaron el robo de una cápsula radiactiva de un laboratorio en Rosario

La Policía de Rosario informó que este martes por la tarde se detectó el faltante de material radiactivo de los laboratorios de un centro médico en la ciudad santafesina. Se trata de una cápsula de cesio-137, que se utiliza para calibrar equipos de medicina nuclear. En este marco, las autoridades establecieron una alerta nacional y dieron inicio a un protocolo de emergencia debido a la peligrosidad tóxica del material.

Según indicó La Capital, el faltante fue detectado en las instalaciones de un instituto médico ubicado en la calle Rioja al 1500, en pleno centro de Rosario. La denuncia consignó que la fuente radiactiva estaba almacenada dentro de un recipiente de plomo de “aproximadamente 12 centímetros de alto por 10 de ancho”.

En el interior había cesio-137 con una actividad de 103 milicurios (mCi), un material altamente tóxico utilizado habitualmente en procedimientos de calibración de equipos de medicina nuclear que emite radiación beta y gamma como subproducto de la fisión nuclear.

Sin embargo, desde el instituto médico del que desapareció la cápsula de cesio buscaron llevar tranquilidad. “Esta fuente contiene una radiactividad mínima y presenta un bajo riesgo biológico“, expresaron al medio rosarino.

De acuerdo con el parte policial al que accedió el medio local, el faltante fue advertido cuando personal del instituto trató de acceder al contenido de la cápsula para calibrar uno de los equipos de medicina nuclear. La fuente había sido utilizada por última vez el 12 de junio y, posteriormente, quedó guardada dentro de una caja de plomo sobre una mesada del laboratorio.

El acceso a ese sector estaba reservado únicamente a técnicos radiólogos, mientras que los médicos sólo pueden ingresar de manera excepcional para elaborar informes.

Ahora, los investigadores tratan de determinar quién manipuló por última vez la cápsula y reconstruir los movimientos dentro del área en donde se encontraba almacenada. Hasta ahora no obtuvieron resultados positivos en la búsqueda y no se comprobó si el instituto cuenta con cámaras de seguridad que permitan establecer lo ocurrido.

Material tóxico

El cesio-137 es un isótopo que se utilizó históricamente en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición. Debido a la radiación que emite, requiere estrictas medidas de seguridad para su almacenamiento y manipulación.

Su transporte suele realizarse dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de bloquear la radiación. Si el encapsulado permanece intacto y dentro de su protección, el riesgo es mínimo. Sin embargo, una manipulación inadecuada o la apertura del dispositivo puede generar exposiciones peligrosas para las personas.

La radiación gamma que emite es capaz de atravesar tejidos y materiales. De esta forma, si un ser humano entra en contacto con una fuente desprotegida durante períodos prolongados podría sufrir quemaduras por radiación, lesiones en órganos internos, alteraciones en la médula ósea e incluso desarrollar distintos tipos de cáncer con el paso del tiempo. Por este motivo, la cápsula estaba dentro de un contenedor de plomo que impide que la radiación se propague al exterior.

Los especialistas remarcaron que el mayor peligro se da cuando el material es manipulado por personas que desconocen su naturaleza y resaltaron la importancia de “no intentar abrir ni manipular ningún objeto metálico sospechoso que pudiera estar vinculado con la fuente desaparecida”.