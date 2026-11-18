Tres integrantes de una organización criminal dedicada a extorsionar y atacar a comerciantes chinos fueron detenidos en las últimas horas, en operativos realizados en Paraguay, en Mendoza y en un hotel del barrio porteño de Constitución.

Con estas capturas, ya suman ocho las personas arrestadas por este caso desde que comenzó la investigación que desarticuló una estructura señalada por exigir pagos de dinero a comerciantes a cambio de permitirles trabajar sin sufrir agresiones.

Los operativos fueron encabezados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de distintas áreas de investigación y de grupos especiales. También participaron agentes de Migraciones y de Interpol, cuya intervención resultó clave para localizar a una de las sospechosas, que había escapado a Paraguay.

Las órdenes de allanamiento y de detención fueron libradas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento.

Para capturar a la mujer paraguaya fue fundamental el trabajo coordinado con Interpol Prensa Policía de la Ciudad

La causa se inició tras un ataque ocurrido en julio de 2025, cuando un comerciante chino fue baleado al retirarse de su local en el barrio porteño de Balvanera. El hombre recibió un disparo en la parte posterior de la pierna derecha. A partir de ese episodio, los investigadores comenzaron a reconstruir el funcionamiento de una organización que, según la hipótesis judicial, utilizaba amenazas y ataques violentos para obligar a los comerciantes de esa comunidad a entregar dinero.

En agosto pasado se habían concretado las primeras cinco detenciones: dos hombres, una mujer paraguaya y dos mujeres chinas. Las nuevas capturas permitieron avanzar sobre otros sospechosos de haber participado en los ataques y en el funcionamiento de la estructura criminal extorsiva.

Entre los nuevos procedimientos, los investigadores localizaron a una mujer venezolana de 30 años en un hotel situado en Santiago del Estero al 900, en el barrio de Constitución. La sospechosa fue detenida y los efectivos secuestraron su teléfono celular, que será sometido a peritajes para determinar si contiene información vinculada con la organización y los episodios investigados.

Otra de las mujeres buscadas, de nacionalidad paraguaya, había escapado de la Argentina rumbo a su país a través de un paso fronterizo ilegal. Mediante la colaboración de Interpol y el análisis de publicaciones en redes sociales y de las antenas de telefonía celular, los investigadores lograron establecer su paradero en la vivienda de un familiar en Paraguay.

El tercer detenido fue localizado en Mendoza. Se trata de un ciudadano chino que era buscado por los investigadores y a quien encontraron en el paso fronterizo de Tunuyán, aparentemente con la intención de cruzar a Chile. Los efectivos policiales lo arrestaron y le secuestraron el teléfono celular.

Uno de los ciudadanos chinos que era buscado fue hallado en Mendoza, en el paso fronterizo de Tunuyán, con la aparente intención de cruzar a Chile. Prensa Policía de la Ciudad

Disparos, incendios y amenazas en mandarín

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación surgió del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y de los registros de comunicaciones entre los sospechosos. Los investigadores encontraron mensajes vinculados a ataques contra comercios chinos, fotografías y videos de distintos hechos violentos, entre ellos disparos, incendios y el lanzamiento de una granada de gas lacrimógeno.

También fueron detectadas amenazas escritas en idioma chino, imágenes de armas de fuego y fotografías de locales comerciales y de posibles víctimas. Ese material permitió afianzar la hipótesis de que los ataques no habían sido episodios aislados, sino parte de un mecanismo de intimidación destinado a obligar violentamente a los comerciantes a realizar los pagos.

Durante los allanamientos realizados en el marco de la causa se secuestraron municiones, 13 pasaportes de la República Popular China, teléfonos celulares, computadoras, tabletas, dispositivos de almacenamiento y documentación considerada de interés para la investigación.

Además, los investigadores identificaron registros audiovisuales de ataques contra comercios ubicados en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Zárate y Paso del Rey. En el material analizado figura el registro de reuniones entre personas que estarían vinculadas a la organización.

Un líder prófugo

El análisis de la información aportada por entidades bancarias y financieras permitió detectar múltiples transferencias de dinero entre personas investigadas. Algunas de esas operaciones presentaban montos similares y se habían realizado en fechas cercanas a los ataques, un dato que, para los investigadores, refuerza la hipótesis de que existía una estructura organizada, con distribución de funciones y un mecanismo de financiamiento.

La principal línea de investigación sostiene que la banda extorsionaba a comerciantes chinos para exigirles pagos a cambio de brindarles supuesta protección y permitirles desarrollar su actividad comercial sin sufrir agresiones. Cuando las víctimas se negaban a entregar el dinero, los integrantes de la organización las amenazaban con atacar sus negocios o directamente cometían hechos violentos.

El principal sospechoso de liderar la organización continúa prófugo. Se trata de un hombre de nacionalidad china, cuya localización es uno de los objetivos centrales de los investigadores para determinar el alcance de la estructura, establecer las responsabilidades individuales y esclarecer todos los ataques atribuidos a la banda.