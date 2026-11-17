Un trágico choque ocurrió este lunes por la noche en un camino rural cercano a la ruta 22, cuando un auto perdió el control y terminó en la cuneta ubicada a un lado de la ruta. A bordo del vehículo iban Alberto Calvo, hermano del senador provincial Alcides Calvo, y su hijo, quien conducía. Producto del fuerte impacto, el hombre de 72 años murió en el acto.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 12, en el departamento santafesino de Castellanos. Según El Litoral, el Renault Fluence perdió el control por razones que aún se desconocen cuando se dirigía hacia la ruta provincial.

Alberto Calvo, que iba como acompañante, murió en el lugar producto de los fuertes golpes. Su hijo —identificado como N. L. Calvo, de 38 años—, sufrió traumatismos de diversa gravedad que requirieron asistencia médica. Por este motivo fue trasladado a un centro de salud de San Francisco, en Córdoba, para recibir atención.

El senador Alcides Calvo, hermano de la víctima Gentileza

La víctima, consignaron los medios locales, era vecino de la comuna de Josefina. Tanto él como su hermano, actual senador provincial por el departamento Castellanos, eran muy reconocidos entre la comunidad.

Alcides Calvo es actual senador por el Partido Justicialista (PJ), con mandato a finalizar en 2027. En la Cámara baja integra, entre otras, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General; de Asuntos Hídricos; de Asuntos Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil; de Comercio Exterior; de Cultura y Comunicación Social; de Legislación del Trabajo; de Presupuesto y Hacienda; y de Relaciones Internacionales y Culto. Hasta el momento, no publicó ningún mensaje en sus redes sociales sobre la muerte de su hermano.

Ahora, y luego de que se iniciaran las actuaciones judiciales correspondientes, la investigación continuará para tratar de esclarecer las causas por las que se produjo el siniestro. La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras continúan las diligencias para reconstruir la mecánica.

Choque en la ruta 90

Así quedó el auto tras el choque captura de redes

Otro trágico siniestro ocurrió este sábado, cuando un niño de 7 años murió luego de que la camioneta en la que viajaba junto a sus padres y su hermana de 11 años despistara por motivos que aún se desconocen y chocara contra un árbol sobre la Ruta Provincial 90, en Chaco. Los otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos y permanecían internados.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 65, en las cercanías de la localidad de Pampa Almirón. El rodado involucrado era una pick-up Ford Ranger en la que viajaban dos adultos y dos menores. Por motivos que se desconocen, la camioneta perdió el control, salió de la calzada y terminó su errante recorrido contra un árbol.

Una vez que colisionaron, un conductor que circulaba por la zona detectó al vehículo siniestrado, vio a las víctimas y decidió auxiliarlas. Las subió a su propia camioneta Toyota Hilux y las trasladó hasta el Hospital Félix Anselmo Pértile, de la localidad de General San Martín. Allí, el personal médico constató la muerte del menor, identificado como Tomás Moreno Pegoraro, como consecuencia de las lesiones sufridas.