El diputado del PJ Aldo Leiva chocó contra un camión en la ruta nacional 11 en Chaco

El diputado nacional del Partido Justicialista Aldo Leiva chocó este sábado contra un camión en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1026, en la localidad chaqueña de Colonia Benítez, ubicada a unos pocos kilómetros de Resistencia. “Me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde”, informó mediante un comunicado difundido en su cuenta de X.

Y agregó: “Fue un momento de mucha preocupación, pero gracias a Dios nadie resultó herido”.

Leiva extendió palabras de agradecimiento a quienes se comunicaron con él y su familia. “Les mando un fuerte abrazo”, dijo.

Según informó el Diario Chaco, la Dirección General de la Policía Caminera recibió un aviso sobre el siniestro y dispuso el desplazamiento de los móviles hacia el lugar para intervenir en el operativo el sábado por la tarde.

El auto de Leiva luego del choque contra un camión

Leiva, de 63 años, circulaba en un Toyota Camry cuando impactó contra un camión Scania conducido por un hombre identificado como P. L. B. Tras el reporte del incidente, al lugar arribó una ambulancia de FEMECHACO que asistió al diputado y constató que no sufrió heridas.

Como consecuencia del choque, el carril descendente de la ruta nacional 11 quedó obstruido y la Policía Caminera intervino para regular el tránsito vehicular en la zona hasta que se retiró el auto siniestrado.

Posteriormente, por disposición del Equipo Fiscal N° 15, se realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores. Leiva arrojó un resultado de 0,00 g/L, al igual que el conductor del vehículo de mayor porte.

A la espera de los resultados de las pericias ténicas, las autoridades ahora trabajan para reconstuir el accidente y determinar cómo se dio el choque entre el vehículo que conducía el diputado nacional y el camionero, que tampoco sufrió heridas.

Las imágenes del siniestro reflejaron la fuerza del impacto: el frente izquierdo del Toyota Camry quedó completamente destruido, incluso se puede observar que se desplegó el sistema AirBag en el asiento del conductor.