Desbarataron una organización acusada de atacar a comerciantes chinos: hay cinco detenidos y al menos una prófuga

Una organización investigada por una serie de ataques y amenazas contra comerciantes de origen chino fue desarticulada por la Policía de la Ciudad, que detuvo a cinco personas luego de 13 allanamientos realizados en distintos barrios porteños y en dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la División de Investigaciones Comunal 3 con apoyo de otras áreas de investigaciones y grupos especiales. Fueron detenidos dos hombres y una mujer de nacionalidad paraguaya y dos mujeres chinas. Además, los investigadores secuestraron municiones, 13 pasaportes de la República Popular China, teléfonos celulares, computadoras, tablets, dispositivos de almacenamiento, documentación y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La investigación había comenzado el 21 de julio de 2025, cuando un comerciante chino fue atacado al retirarse de su local, en el barrio de Balvanera. Durante la agresión recibió un disparo en la parte posterior de la pierna derecha.

A partir del análisis de cámaras públicas y privadas, bases de datos oficiales, registros y otras medidas investigativas, los detectives lograron identificar a un joven de nacionalidad paraguaya como presunto autor material del disparo. También establecieron la presunta participación de un hombre y una mujer paraguayos, que fueron detenidos, y de una mujer venezolana que permanece prófuga.

Pero el avance de la pesquisa permitió sospechar que aquel ataque podía formar parte de una estructura más amplia. Los investigadores analizaron dispositivos electrónicos secuestrados en una causa relacionada con otro episodio ocurrido el 17 de mayo de 2025, cuando un comercio de origen chino fue atacado con una granada de gas lacrimógeno que fue arrojada dentro del local.

En esos dispositivos encontraron mensajes en idioma chino, fotografías y videos vinculados con distintos hechos delictivos. Entre el material aparecían registros de disparos, incendios, amenazas, ataques con granadas de gas lacrimógeno e imágenes de armas de fuego, comercios y posibles víctimas.

En esos dispositivos encontraron mensajes en idioma chino, fotografías y videos vinculados con distintos hechos delictivos Ministerio de Seguridad

El análisis permitió además identificar registros audiovisuales de ataques contra comercios ubicados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y también en localidades bonaerenses como Zárate y Paso del Rey. Los investigadores detectaron, además, reuniones entre personas vinculadas con la organización.

Principal hipótesis

Según la hipótesis de la investigación, la estructura estaría liderada por un hombre de nacionalidad china que permanece prófugo y que además integraría una mutual que nuclea a comerciantes. De acuerdo con los investigadores, esa entidad habría sido utilizada como pantalla para desarrollar las actividades ilícitas.

La pesquisa también avanzó sobre los movimientos de dinero. Con información aportada por entidades bancarias y financieras, los detectives detectaron múltiples transferencias entre personas investigadas, algunas realizadas por montos similares y en fechas cercanas a los distintos ataques. Para los investigadores, esos movimientos reforzarían la hipótesis de una organización con distribución de funciones y mecanismos de financiamiento.

Los investigadores identificaron registros audiovisuales de ataques contra comercios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia Ministerio de Seguridad

En paralelo, la causa incorporó otro episodio de extrema gravedad. El 31 de julio pasado, en Carapachay, Vicente López, un hombre de nacionalidad china recibió un disparo en la cabeza. Por ese hecho fue detenido un exintegrante de Gendarmería Nacional que, según la pesquisa, había sido identificado previamente como integrante de la organización investigada.

Con toda la información reunida, la Justicia autorizó la realización de 13 allanamientos en los barrios porteños de Balvanera, Retiro, Constitución, Villa Urquiza y Monserrat, además de los partidos bonaerenses de Virrey del Pino y General Rodríguez. Los procedimientos terminaron con cinco detenidos y el secuestro de elementos que ahora serán sometidos a distintas pericias.

La Justicia deberá determinar qué papel cumplía cada uno de los acusados dentro de la presunta organización y avanzar sobre los vínculos que podrían conectar los distintos ataques. Finalizados los operativos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, avaló lo actuado. La investigación continúa con el análisis del material secuestrado y con la búsqueda de los sospechosos que permanecen prófugos.