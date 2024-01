LA NACION recorrió el complejo donde cerca de 500 familias aseguran haber comprado terrenos a unos “delegados” paraguayos; el predio está en una zona de difícil acceso, junto a un basural; carecen de servicios, excepto un tendido precario de energía eléctrica

Matías Bianchi

Llegar a la Tosquera “20 de Junio”, el barrio conformado en tierras usurpadas en González Catán donde ayer mataron a cinco jóvenes, es una odisea. El viaje toma entre una hora y una hora y media desde el centro desde la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar, se debe entrar a La Matanza por la Ruta 4 en Ciudad Evita, lo que implica comenzar a ver una sucesión de murales, puntadas, afiches y carteles con la figura o referencia a Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte por doquier.

El ingreso a la tosquera es complejo y precario. Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Cuando se llega al corazón de González Catán, luego de transitar la ruta provincial 21, se hacen aproximadamente diez cuadras desde la estación de tren del Belgrano Sur hacia el noroeste y unas diez cuadras más, de camino de tierra y escombros hasta el inicio de la tosquera, que se evidencia porque hay casetas precarias en una cantera/cava de tosca .

Un hombre en carreta de tracción a sangre anuncia a los vecinos, con un megáfono, la venta de frutas y verduras. El sol es abrasador y encuentra pocos clientes. Hay casetas que están a nivel con respecto al resto del barrio y hay otras que están a 10 o 15 metros de profundidad. Todas hechas con maderas, chapas y las más desarrolladas, de ladrillo hueco expuesto.

El conjunto evidencia la humildad, la carencia y la marginación. También, el negocio que algunos inescrupulosos hacen con la pobreza. Aquí y allá se ven carteles de “se vende”, con números de teléfono o referencias para averiguar. Un lote de 10x30 puede valer unos 1000 dólares. ¿Papeles? De eso no se habla. ¿Servicios? Tampoco... La legalidad es una utopía que se nutre de la necesidad.

En el loteo ilegal se venden terrenos por mil dólares o menos. Tomás Cuesta - LA NACIÓN

A las 11.30, cuando llegó LA NACION, circulaban mayormente mujeres que regresan de la estación con sus mochilas o con compras. Circulaban mayormente mujeres que regresaban de la estación con sus mochilas, del trabajo, o con bolsas con compras. Dos de ellas, de nacionalidad boliviana, cargan bolsas con bananas y naranjas: “Acá vivimos con miedo constante a los paraguayos, las extorsiones son permanentes”, dijo una de las mujeres, de 34 años, que trabaja haciendo tareas de limpieza y otras changas en la Capital. Todos se mueven a pie, salvo los pocos que tienen auto. No hay transporte público de ningún tipo. El agua es de pozo y hay un tendido eléctrico precario.

Las casillas son precarias y no cuentan con servicios. Tomás Cuesta - LA NACIÓN

El ingreso a la tosquera se da por un camino sinuoso con pozos que lo hacen prácticamente intransitable, y con montículos de tierra y escombros que obligan al zigzag. “Es tierra de relleno para nivelar el terreno”, reconoció un vecino boliviano residente. Hay poca gente afuera, ya que el termómetro marca 30 grados y corre una brisa suave, pero de aire cálido.

Mensualmente, los ocupantes debían pagar por servicios con los que no contaba. Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Tras atravesar la primera sección del precario barrio se llega a las vías del Belgrano Sur, que cortan el vecindario en dos. Cruzarlo en auto implica un desvío de un kilómetro para buscar el paso a nivel y retomar la misma distancia. La traza ferroviaria marca el punto más alto del sector, excluyendo el basural de la Ceamse, cuya colina del relleno sanitario, al sudeste, sobresale con topadoras que remueven basura y tierra.

Son cerca de 500 las familias que ya viven en el lugar. Tomás Cuesta - LA NACIÓN

La vista desde las vías a ambos lados es el de pobreza extrema, las casetas precarias se multiplican en un paisaje marrón claro. Hay varios puntos donde se quemaron pastizales y malezas para preparar los “lotes” y el olor a quemado es la constante. Y hay muchos otros donde vecinos queman basura.

La mayoría asegura que compró, de buena fe, su lote. Tomás Cuesta - LA NACION

Hacia el sudoeste, cruzando la vía del tren, se encuentra el barrio más reciente, lo que podría denominarse Tosquera II, que no tiene más de un año de antigüedad y es donde se dio la batalla campal. Desde lejos el paisaje no es muy distinto del de un barrio privado en construcción en los humedales de Tigre o Escobar contra el Río Luján. Hay una laguna de como 400 por 300 metros hecha de la cantera cuando se “pinchó” la napa, a como 30 metros de profundidad. A la derecha se ve un largo camino de tierra que la bordea, con un acantilado de 10 metros hasta el agua, con casetas construidas o a medio construir a la derecha y detrás.

El día despues del tiroteo que causo muertos y heridos en una tosquera en González Catán era tranquilo. Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Cuando se baja desde la traza ferroviaria unos 20 metros se ven lotes de 20 metros por 30 divididos con sogas, cercos de madera, alambrados. En algunos se ven los carteles de “se vende”. “Los lotes con vista a la laguna son los más caros”, reconoce un vecino. Hay una parte con tendido eléctrico precario y no mucho más. No hay sombra, salvo la de las construcciones; prácticamente no hay árboles ni arbustos. Tampoco hay comedor, presencia policial, comisaría, escuela o centro médico.

El día despues del tiroteo que causo muertos y heridos en una tosquera en Gonzalez Catán. Maximiliano da su testimonio a La Nación Tomás Cuesta - LA NACION

El loteo de una plaza, el disparador

El loteo de una plaza para la venta fue el detonante de la discusión vecinal en la que tres hombres efectuaron más de 40 disparos en un predio de tierras tomadas en González Catán, donde murieron cinco personas y ocho resultaron heridas. Todo comenzó ayer cerca de las 15.30, en inmediaciones de la tosquera cercana al cruce de Debussy y Vega, de González Catán, partido de La Matanza.

Según especificaron las fuentes, allí se llevaba adelante una reunión barrial de la que participaban integrantes de la comunidad boliviana y algunos peruanos asentados en forma irregular en esos terrenos con los llamados “delegados” de la zona, de nacionalidad paraguaya, quienes al parecer les habían vendido esas tierras tomadas a unas 500 familias.

La conmoción es el sentimiento que reina en el precario asentamiento. Tomás Cuesta - LA NACION

Siempre de acuerdo a lo determinado por el momento por los pesquisas, en esa reunión se produjo una discusión por dinero entre los habitantes del barrio y los “delegados”, en medio de la cual se empezaron a amenazar.

“Estaban los delegados en la reunión en la que se hablaba sobre la venta de un espacio público, más precisamente de una plaza. Allí comenzó la discusión”, explicó un investigador.

El día despues del tiroteo que causo muertos y heridos en una tosquera en Gonzalez Catán. Tomás Cuesta - LA NACION

Al parecer, en el grupo había tres personas de nacionalidad paraguaya armadas que, cuando la discusión subió de tono, comenzaron primero a disparar al aire y luego contra las personas del barrio que fueron hacia ellos para rodearlos.

“La gente comenzó a correr a estos tres hombres, tirándoles piedras y palos, hasta que a unos 300 metros lograron darse vuelta y les dispararon” , señaló la fuente.

El miedo a hablar con la prensa es una constante entre los vecinos. Tomás Cuesta - LA NACION

Un vocero policial indicó que los atacantes efectuaron al menos 40 disparos con pistolas calibre 9 milímetros, por lo que, posteriormente, los peritos que trabajaron en la zona pudieron recoger algunas vainas servidas, a pesar de que el terreno es de grandes dimensiones y con vegetación rala.

Luego de efectuar los disparos, los agresores comenzaron a ir hacia la vera del río y, al verse rodeados por los vecinos, escaparon.

Matías Bianchi

