Entraron a robar a la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: se llevaron trofeos y raquetas
Ocurrió mientras no había nadie en el lugar; fue la madre del exdeportista quien dio aviso a la policía
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Delincuentes ingresaron este viernes en la casa del tenista Juan Martín del Potro en Tandil y le robaron distintos objetos de valor como raquetas, medallas y trofeos que consiguió a lo largo de su carrera. La casa estaba vacía en el momento del robo y, al poco tiempo, se montó un operativo de búsqueda en la zona.
Fue la madre del exdeportista quien descubrió el hecho cuando volvió a la vivienda, que tenía uno de los ventanales rotos —por donde se presupone habrían ingresado los ladrones—, un desorden evidente y distintas pertenencias desaparecidas, entre las que había tanto objetos deportivos históricos y afectivos como elementos de valor.
Según reportó el medio local La Voz de Tandil, la casa, ubicada en la zona tandilense de Don Bosco, se encontraba sin gente al momento del robo.
A partir del llamado de la mujer, la policía se dirigió al lugar del hecho y registró las inmediaciones. Ya se montó un operativo de seguridad en el área para dar con los ladrones e intentar localizar los objetos robados, entre los que se encuentran joyas, relojes, raquetas y recuerdos de Del Potro.
El presente de Del Potro tras su retiro
La actualidad de Del Potro, conocido como “la Torre de Tandil”, está hoy lejos de la alta competencia luego de su retiro definitivo de las canchas en el partido de despedida frente a Novak Djokovic, a fines del 2024.
Aun así, a los 37 años, la vida del exjugador se mantiene vinculada al deporte, por su participación en un circuito de exhibiciones de entretenimiento por diferentes regiones del mundo. Sus apariciones en este tipo de eventos, que son recreativos, siguen manteniendo el interés del público.
También participa en encuentros de dobles y formatos de juego reducidos junto a otras figuras históricas del tenis. La última etapa de su carrera había estado marcada por distintas complicaciones físicas, derivadas de una fractura en la rótula de su rodilla derecha.
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