Detuvieron a un hombre que manejaba alcoholizado con sus seis hijos a bordo y una policía amamantó al más chico

Efectivos de Seguridad Vial de la provincia de Misiones detuvieron este domingo por la madrugada a un hombre que manejaba en estado de ebriedad y fue interceptado durante un control policial. El sospechoso iba en un vehículo junto a sus seis hijos, de entre cinco meses y ocho años.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 12, en la localidad de El Soberbio. El hombre de 29 años, que iba a bordo de un Fiat Uno, fue identificado por la policía e inmediatamente se constató que presentaba evidentes signos de alcohol en sangre, según consignaron medios locales.

Los menores, que se encontraban en situación de vulnerabilidad, estaban visiblemente alterados producto de la situación y el bebé lloraba porque hacía varias horas que no comía. En este marco, una integrante del operativo —que además es madre lactante— decidió asistirlo y alimentarlo ella misma.

El hombre que manejó alcoholizado con sus hijos a bordo

Poco después lograron ubicar a la madre de los niños y garantizar el resguardo de todos los menores. De acuerdo con las investigaciones posteriores y lo obtenido por el relato de los participantes, el hombre había consumido bebidas alcohólicas previamente en su casa. Luego de una fuerte discusión, la madre se retiró del domicilio. Ahí fue cuando el conductor en el automóvil con los menores, con la aparente intención de encontrarla.

El examen médico confirmó que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido preventivamente y su vehículo quedó retenido.

En tanto, y por disposición de la Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente, los niños quedaron bajo resguardo de su madre. Posteriormente, la mujer radicó una denuncia por violencia de género y solicitó además asistencia social, con intervención del Área de la Mujer, Niñez y Adolescencia, junto a organismos municipales.

Otro detenido al volante

Hace poco más de un mes, un hombre fue detenido durante un control vehicular protocolar en el departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza, y el resultado del test de alcoholemia arrojó un nivel muy por encima de lo permitido: detectó 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre. El hecho quedó capturado en un video compartido por efectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que también registraron la curiosa reacción del acompañante del conductor.

El conductor que dio positivo en alcoholemia en Mendoza

“¿Qué ha tomado?“, le consulta uno de los efectivos mientras espera unos segundos a que aparezcan los resultados en la pantalla. ”Fernet“, le responde el hombre de 33 años. ”Uy... ¡Es una banda, viejo!“, se escucha que exclama, ofuscada, la persona que se encontraba junto a él.

Y le reprocha: ”Yo te dije que te iba a dar más de 1 gramo". En la provincia de Mendoza está permitido circular con hasta 0,5 gramos de alcohol en vehículos particulares, según lo establecido por la ley.

Según lo informado por fuentes de Seguridad Vial, el hombre quedó momentáneamente demorado tras los resultados del operativo de control vehicular y se le retuvieron la licencia de conducir y el vehículo. En la provincia, manejar con más de 1.00 g/L constituye una contravención, lo que implica multas que pueden alcanzar los $5.000.000.