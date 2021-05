Desde la cárcel. Estafas: cayó una banda que robaba a jubilados en Capital y el conurbano

Tres detenidos y tres delincuentes aún prófugos. Se trata de un expediente que requirió intervención de la Policía Federal (PFA). Pocos días atrás esta fuerza interrumpió las actividades de una banda criminal vinculada con siete hechos probados de estafas; los delincuentes contaban inclusive con un cómplice en la cárcel de Olmos, provincia de Buenos Aires.

También se detectaron movimientos de la banda en Garín, Campana y Capital Federal. Sobre este caso, se informó oficialmente: “Se trata de una compleja investigación de tres años dirigida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, a cargo de Carlos Alberto Vasser, y en la que intervinieron detectives del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (DUFIE) de la Policía Federal (PFA), a cargo de los allanamientos ordenados por el juez Luis Schelgel, quien subroga el Juzgado N°47″.

Dinero, joyas y autos: allanamientos por estafas telefónicas de la Policía Federal, este fin de semana

Se presume que recaudaron miles de dólares y pesos a través de diferentes modalidades de extorsión telefónica o digital. En total, los allanamientos realizados por la PFA fueron ocho. Los acusan por una ruin cadena de engaños a jubilados. El informe del caso difundido por la agencia Télam, detalla: “Si bien son siete los hechos concretos denunciados en Capital Federal que se les imputa a esta organización delictiva, de algunas escuchas surge que concretaron o intentaron realizar decenas de estafas más, siempre con la misma modalidad”.

Estafas digitales

El fraude y estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció el año pasado al pasar de 22 casos denunciados en 2019 a 641 en 2020.

Esta cifra representa un incremento de casi el 3.000 por ciento tras el vuelco masivo de usuarios a canales digitales durante la pandemia, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

“Antes de la pandemia este tipo de delito se venía dando a cuentagotas. Si bien era algo que estaba presente, nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena”, señaló Horacio Azzorin, fiscal de la Ufeci.

Entre los consejos más simples pero imprescindibles los especialistas subrayan la necesidad de no dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS; ingresar siempre al homebanking a través de la página oficial del banco y no por un buscador; nunca ir a cajeros automáticos si alguien lo solicita por teléfono; verificar que las cuentas de redes sociales de los bancos cuenten con un tilde azul de validación.

También, en el caso de recibir una llamada de un representante del banco, es importante no dar datos personales (claves, Token, números completos de tarjetas o cuentas), no realizar transferencias a cambio de futuros beneficios, e informar a la institución financiera si recibimos un contacto desde un canal no oficial. Por último, la mayoría de los bancos tiene un sistema de alertas por correo y mensaje de texto con el detalle de operaciones realizadas, que permite prevenir o accionar a tiempo en caso de ceder datos personales sin saberlo; el sistema de alerta puede activarse a través del homebanking.

LA NACION