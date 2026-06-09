Qué se sabe de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente que es intensamente buscada en Córdoba

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años de Colonia Caroya, mantiene en alerta a las autoridades de Córdoba desde el mediodía del lunes, cuando salió de clases y nunca regresó a su casa. La denuncia fue radicada por su madre tras perder todo contacto con la joven, que tampoco respondió llamadas ni mensajes.

Según pudieron reconstruir los investigadores, Luciana cursa sus estudios en el Colegio Presbítero José Bonoris y se retiró alrededor de las 12, al finalizar la jornada escolar. La última persona que la vio fue una compañera, quien declaró que ambas se separaron a la salida y que la adolescente quedó sola en una parada de colectivos esperando el transporte para volver a su domicilio.

Cordoba: desesperada busqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcon

Cómo es Luciana y qué ropa lleva puesta

El Ministerio de Seguridad de Córdoba difundió los datos de la menor para facilitar su identificación. De acuerdo con la descripción oficial, mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía zapatillas blancas y verdes, un jean azul y un buzo azul marino. Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de inmediato con la Policía o la fiscalía interviniente.

La búsqueda de información sobre Barrios Alarcón, difundida por el ministerio de Seguridad local

Qué se sabe de la investigación

La causa está a cargo del fiscal Guillermo Monti, titular de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María. Desde la investigación señalaron que Luciana vive con su familia en la zona y que no registraba antecedentes de ausencias del hogar, un dato que incrementó la preocupación por su desaparición.

Por el momento, no existe una hipótesis confirmada sobre lo ocurrido. “No hay una hipótesis en particular, se consideran varias, pero todavía no hay algo certero que se pueda comunicar”, afirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. “Queremos encontrarla rápidamente”, insistió.

Juan Pablo Quinteros: "Estamos buscando en la zona rural"

El operativo de búsqueda y la situación de la Alerta Sofía

Ante la repercusión del caso, Quinteros se trasladó personalmente a Colonia Caroya para supervisar los rastrillajes y la revisión de cámaras de seguridad. El operativo incluye más de 90 efectivos policiales, más de 20 vehículos oficiales y un helicóptero, que recorren sectores urbanos y rurales de la región.

Respecto de la posibilidad de activar la Alerta Sofía, el sistema nacional utilizado para casos de desaparición de menores en riesgo, el ministro explicó que la decisión corresponde a la fiscalía y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu). Hasta el momento, esa medida no fue decretada.