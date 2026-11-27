Tres hombres fueron detenidos en la villa Zavaleta cuando desmantelaban un automóvil que había sido robado a mano armada en el partido bonaerense de Avellaneda. Uno de los sospechosos era buscado desde abril de 2024 por una causa de robo agravado con armas de fuego.

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de varias personas que desarmaban un vehículo estacionado en Camino de Sirga, a la altura de la manzana 29 del barrio Zavaleta.

Cuando llegaron al lugar, efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación II de la Policía de la Ciudad encontraron a tres hombres que retiraban las piezas de un Citroën C3 Picasso blanco, al que ya le habían sacado las cuatro ruedas.

Los tres delincuentes fueron detenidos in fraganti cuando demantelaban un auto robado en Avellaneda Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Al advertir la llegada de los policías, los sospechosos intentaron escapar en distintas direcciones. Dos de ellos fueron alcanzados rápidamente, mientras que el tercero se arrojó a las aguas del Riachuelo y permaneció allí durante algunos minutos. Cuando finalmente salió del agua, los efectivos lo redujeron y concretaron su detención.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron entre las pertenencias de uno de los arrestados una llave de arranque correspondiente a un utilitario Renault Kangoo. El vehículo estaba estacionado a pocos metros y, al inspeccionarlo, los policías descubrieron que en su interior habían sido guardadas las cuatro ruedas que le habían quitado al Citroën.

Las consultas posteriores permitieron establecer que el Citroën C3 Picasso tenía un pedido de secuestro activo desde el 29 de octubre, solicitado por la Comisaría Sexta de Avellaneda. El requerimiento estaba relacionado con un robo a mano armada cometido por dos hombres.

Los tres detenidos tienen antecedentes. El mayor, de 32 años, registraba actuaciones por lesiones leves y tenía vigente desde abril de 2024 un pedido de captura y detención en una causa por robo agravado por el uso de armas de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

Otro de los sospechosos, de 29 años, tenía antecedentes por robo simple, tres actuaciones por portación de armas no convencionales y una solicitud de paradero vigente por una infracción contravencional. Además, en 2021 había recibido una condena por robo simple. El tercer detenido, de 20 años, registraba antecedentes por lesiones.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33, a cargo de Darío Osvaldo Bonanno. Las autoridades judiciales ordenaron la detención y el traslado de los tres hombres, además del secuestro de los dos vehículos y de los demás elementos de interés para la investigación.