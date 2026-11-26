El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata condenó a tres hombres a penas de 11 y 12 años de prisión por el secuestro extorsivo agravado de un empresario de Lomas de Zamora a quien se llevaron delante de su hijo, al que había ido a buscar a la casa de la madre, en Valentín Alsina, partido de Lanús. La víctima estuvo cautiva una hora y media hasta que su familia pagó el rescate en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, la noche del 25 de marzo de 2024.

Leandro Agustín Saracho recibió una sentencia de 11 años de cárcel y Leandro Oscar Ramírez y Elio Joel Miranda Arrúa, una de 12, aunque las penas fueron unificadas en una única de 14 años y 6 meses de prisión, que comprende una anterior de 4 años de prisión por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de cómplices primarios.

También fueron condenados por el robo de la camioneta Dodge RAM de la víctima del secuestro. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo martes 1° de diciembre a las 17.

Según informó la Procuración General en su sitio web institucional www.fiscales.gob.ar, los jueces Nelson Jarazo, Pablo Wilk y Jesica Sircovich hicieron lugar al requerimiento formulado el 5 de noviembre en su alegato por la fiscal Patricia Cisnero, del área de Transición de la Unidad Fiscal La Plata, y el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), Ignacio Rueda. Cisnero actuó con la asistencia de la auxiliar fiscal Brenda Brandwajnman Boffi, mientras que Rueda lo hizo asistido por Diego Parareda, colaborador de la unidad especializada.

Los acusados siguieron las audiencias y escucharon el veredicto a través de la plataforma Zoom desde los penales en los que se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Saracho, al hacer uso de sus últimas palabras antes de conocer el fallo, admitió que había cometido el robo de la camioneta, pero negó saber que el plan fuera cometer un secuestro. En tanto, Ramírez y Miranda Arrúa dijeron ser inocentes.

El recorrido de los secuestradores y el cautivo, de Valentín Alsina al Bajo Flores

El secuestro

El 25 de marzo de 2024, a las 21.30, cuando llegaba en la Dodge RAM a la casa de su hijo de 6 años, fue interceptado por un Volkswagen Fox gris del que bajaron cuatro hombres armados, que obligaron al empresario a subir al auto. El chico vio todo. “¡Se llevaron a papá!”, le dijo a su madre, expareja de la víctima, que había visto llegar la camioneta y decidió reingresar a su domicilio. La mujer vio que un desconocido partía al volante de la RAM, detrás del Fox gris.

A partir del testimonio de la víctima, la fiscalía pudo saber que, desde el auto, los secuestradores tomaron el celular de la víctima e intentaron localizar dinero en sus aplicaciones y objetos de valor en sus fotografías. Le dijeron que lo iban a llevar hasta su domicilio y le pegaron.

Según se explicó en www.fiscales.gob.ar, “los captores desistieron de ingresar al domicilio del empresario —probablemente porque se sintieron asediados por la policía— y le exigieron que les dijera cuánto dinero tenía en sus cuentas. La víctima confesó que había cobrado en efectivo la venta de un vehículo y que tenía 13.000 dólares y 430.000 pesos.

Los captores, pues, obligaron a la víctima a que llamara a su hermana y le transmitiera que exigían un pago de 20.000 dólares y relojes de alto valor para liberarlo.

“Establecieron un punto de encuentro que después cambiaron. Luego comenzaron a llamarla cada dos segundos, impidiendo de esta manera que ella se pudiera conectar con otra persona. En las llamadas la amenazaban, le gritaban, siempre se comunicaba la misma persona”, relató la fiscal Cisnero. A la negociadora circunstancial la amenazaban con asesinar a su hermano si llamaba a la policía.

Finalmente, el pago del rescate y la liberación del empresario se realizaron a las 23 en el centro de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. El dinero y un reloj fueron llevados por la hermana de la víctima y su esposo hasta la intersección de las avenidas Riestra y Coronel Esteban Bonorino, punto que les habían marcado los captores a través del GPS.

“Cuando llegó a la villa, le dijeron que bajara los cuatro vidrios del auto y que pusiera las dos manos en el volante. Pudo observar una camioneta Amarok blanca en la que iban dos personas, la que puso a la altura del conductor y lo miraron. Notó que otro vehículo estaba con ellos. Por teléfono le decían que levantara la cabeza, que pusiera las manos en el volante, que si no los iban a matar”, precisó la fiscal.

La hermana de la víctima declaró que el delincuente que recibió el pago le dijo: “Te lo bajo en la esquina”. En efecto: unos 50 metros más adelante, el empresario fue empujado fuera del VW Fox gris, que dos semanas después (el 8 de abril de 2024), apareció abandonado en Villa Diamante, partido de Lanús; se comprobó entonces que había sido robado antes del secuestro.

En tanto, la misma noche del secuestro, Saracho fue detenido cuando intentaba escapar en la Dodge RAM y chocó contra un poste en Recondo y Plumerillo.

La policía lo había empezado a perseguir porque la exesposa de la víctima le había avisado a su excuñado, que al salir de su casa vio pasar la camioneta, pero conducida por un desconocido.

Segundos después vio un patrullero: “Se llevaron a mi hermano en su camioneta, le robaron y se lo están llevando”, les dijo a los oficiales mientras les señalaba el vehículo. De esa forma se inició la persecución y un operativo cerrojo.

Tras el choque, Saracho bajó del vehículo y se entregó. Dentro de la RAM se hallaron guantes, precintos y un revólver Colt calibre .38. Más tarde, en el allanamiento al domicilio de Saracho, se encontraron municiones del mismo calibre.

El acusado luego fue reconocido en rueda por la víctima y por otros testigos.

Mientras, el resto de la banda, que llevaba al cautivo en el Fox, advirtió lo que había pasado con su cómplice y la camioneta y torció el rumbo para escapar.

La identificación de Leandro Oscar Ramírez y Elio Joel Miranda Arrúa como autores de los hechos fue consecuencia de un pormenorizado trabajo de reconstrucción de registros telefónicos -barridos de antenas, tráfico de datos y comunicaciones- y de su cotejo con otras evidencias, que expuso en el juicio el auxiliar fiscal de la Ufeco, Ignacio Rueda.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal señaló que el peritaje de impacto de las señales de celular de la víctima y de los sospechosos fue crucial para desenmascarar a los autores del hecho. “Los dos teléfonos repetían el mismo recorrido”, afirmó.

“El teléfono de Ramírez tuvo 18 llamadas con su entonces pareja, una de ellas en el momento del hecho, lo que da cuenta de que su titular era quien lo estaba utilizando”, precisó Rueda. En tanto, “el celular de Miranda Arrúa estaba a su nombre y además tenía una cuenta de Mercado Pago asociada también a su nombre. Y tenía actividad reiterada en el ámbito de su lugar de su residencia”.

El representante del MPF también marcó otras coincidencias:

En 47 segundos aparecen registros de los tres abonados (el de la víctima y los de los acusados) en una misma antena y dentro de ese intervalo los teléfonos de Ramírez y Miranda Arrúa utilizan un mismo identificador de celda. “Es una correspondencia significativa, porque suceden cuando la víctima estaba cautiva a bordo del VW Fox”, remarcó.

Los tres teléfonos presentan coincidencias territoriales y de celda durante la negociación, el desplazamiento al pago del rescate y el posterior regreso a sus lugares de residencia, que se inicia a partir de las 23.11, con lo cual las coincidencias no terminan con el pago.

La víctima identificó a Ramírez en rueda de reconocimiento.

En el VW Fox utilizado para el secuestro se encontró un cartón con un número de teléfono anotado: pertenecía a la pareja y madre de uno de los hijos de Miranda Arrúa.

En función de esos aspectos, Rueda señaló que “la acusación no se apoya en la sola presencia del teléfono de los acusados” sino en “corroboraciones convergentes y concordantes”.