K. B. F., de 31 años, parecía un vecino común que vivía con su familia en una casa de dos plantas situada en El Talar de Pacheco. Pero detrás de esa apariencia de normalidad y cotidianidad con el resto de los habitantes del barrio se escondía un monstruo que acechaba a niñas que esperaban el colectivo para ir al colegio y, a través de redes sociales, prometía regalos a adolescentes para seducirlas y, después, violarlas.

Este depredador sexual, que estudiaba medicina y vendía ropa en una feria de la zona, se aprovechaba de la juventud de las víctimas y de su situación de vulnerabilidad.

El pedófilo, detenido en los últimos días durante una serie de operativos que permitieron desbaratar una red internacional dedicada al tráfico y comercialización de imágenes de niños en situación de abuso sexual, describió en un diario cómo cazaba a sus víctimas, las edades de cada una de las menores, sus características particulares y la estrategia que aplicaba para entrar en confianza.

“ C. es mi máxima prueba. Tengo cinco meses para seducirla. Se mudó a San Isidro ”, expresó en su diario el acusado, que fue arrestado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

“U. Tengo que atacar ahora. Estaba insoportable. Pero en los últimos días parece más calmada. Tengo que conquistarla. En diciembre cumple 13 años. Tengo que apurarme ”, agregó en otro párrafo el imputado.

Dichas anotaciones fueron escritas a mano por el acusado en una libreta similar a una agenda de tapas negras y cuerina hallada durante el operativo realizado por la fuerza federal de seguridad por orden del juez de Garantías de Morón, Jorge Rodríguez.

“T. es medio rara y rebelde. El piercing que lleva está perfecto”, agregó el imputado al describir a otra de las potenciales víctimas.

Debido a que se trata de menores, se las menciona únicamente con las iniciales de sus nombres de pila.

“S. es caprichosa y despierta. En tanto que U. es muy inteligente, debo tratarla como adulta. Hermosa y difícil”, consignó el acusado en otro de los párrafos que figuran en su libreta.

Para los investigadores, la familiaridad con la que describió a las menores que acechaba fundó la presunción de que tuvo contacto visual cercano o compartió algún espacio con las niñas.

“U. es morochita y pobre. Tengo que entablar amistad y demostrarle que puede tener todo, pero no gratis ”, agregó el pedófilo en su diario sobre esa chica, con la que, aparentemente, se habría obsesionado.

K. B. F. fue uno de los dos pedófilos detenidos en nuestro país, acusados de integrar una organización internacional dedicada a comercializar material de abuso sexual infantil (MASI).

“C. tiene 15 años y ojos claros. Volvió de España. Seguramente se va a quedar. Morochita. Tengo ganas de ir a su colegio y llevarla. También puedo sacarle más datos. Quiero estar con ella. Su madre es dominicana y el padre, argentino”, escribió el imputado al final de una de las páginas de la libreta en la que dejaba constancia de todo su trabajo de inteligencia previa.

Todas las anotaciones escritas con una birome de tinta azul estaban coronadas con una frase: “Voy a ser el mayor hdp”.

Antes de arrestar al pedófilo y secuestrar su diario, los detectives de la PSA utilizaron un dron con detector de calor que permitió visualizar cuántas personas estaban en la vivienda de dos plantas situada en El Talar y si, en ese momento, el imputado estaba conectado a internet.

Además del diario, al allanar su casa, los efectivos de la fuerza federal de seguridad secuestraron archivos con fotos y videos de niños en situación de ser víctimas de abuso sexual. A partir del análisis de las pruebas halladas en la vivienda, el juez federal Rodríguez dictó la prisión preventiva del imputado al considerarlo responsable del delito de distribución de representaciones de menores de 18 y 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas.

El allanamiento que terminó con la detención del sospechoso formó parte una operación internacional que concretó 22 procedimientos simultáneos en distintas partes del mundo. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires tuvo a su cargo la realización de seis allanamientos en tres domicilios situados en el conurbano; los restantes se produjeron en Jujuy y en Santa Cruz.

El operativo internacional terminó con las detenciones de 18 sospechosos y el secuestro de 195 dispositivos electrónicos. Según fuentes oficiales, al menos dos de los imputados fueron apresados en los allanamientos realizados en territorio argentino.

Uno de esos dos detenidos en nuestro país fue el mencionado K. B. F.; no pasó inadvertido para los investigadores el hecho de que de los 195 dispositivos electrónicos secuestrados en los 22 allanamientos realizados en diversas partes del mundo, al menos 125 estaban en los seis domicilios de investigados en nuestro país.

La investigación que terminó con el desbaratamiento de la red internacional de pedofilia se inició en 2024, cuando detectives del Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía Nacional de España encontraron que usuarios de una aplicación de mensajería instantánea comercializaban y traficaban imágenes con contenido MASI.

El hallazgo de esos archivos se concretó en el contexto de la investigación policial internacional denominada Operación Boa, que se instruyó en un juzgado de Valladolid, España.

Con la aparición de esos archivos y el rastreo de los usuarios que tenían direcciones IP en el continente americano, los investigadores españoles solicitaron la colaboración de los funcionarios del Centro Especializado de Cibercrimen de Ameripol. Mientras que la Policía Federal es la fuerza de seguridad asignada a la participación en investigaciones por Interpol, en el caso de Ameripol la representación está a cargo de la Gendarmería Nacional.

A través de esa fuerza de seguridad se coordinaron los operativos realizados en la Argentina. En nuestro país, el Ministerio Público Fiscal bonaerense ejerció la dirección de la investigación penal y de las medidas operativas, mediante la intervención de los fiscales del Departamento Judicial de Morón, Marisa Monti y Claudio Oviedo. Las órdenes de allanamiento fueron solicitadas por ambos fiscales y autorizadas por el juez Rodríguez.

El segundo sospechoso detenido en nuestro país fue apresado durante una serie de allanamientos realizados en Río Gallegos, Santa Cruz. El imputado se había mudado a la capital santacruceña debido a que tenía una causa penal en su contra por abuso sexual de una menor que se había iniciado en la ciudad de Gobernador Gregores.

Los allanamientos restantes se concretaron en Monterrico, Jujuy, y en José León Suárez y Hurlingham, en el conurbano.