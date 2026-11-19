SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una investigación por infracción a la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) permitió a la Gendarmería Nacional desbaratar una organización delictiva transnacional dedicada al contrabando de mercadería ilegal con destino a Chile.

La causa incluyó seis allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. Hay cinco personas detenidas y se decomisó un cargamento valuado en 329.710.000 pesos.

Gendarmes encontraron en octubre 12.500 paquetes de cigarrillos abandonados en inmediaciones de Villa Pehuenia. Gendarmería Nacional

El origen de las pesquisas se remonta a semanas atrás en la provincia de Neuquén: el disparador fue la incautación preventiva de un lote de 301 cajas de cigarrillos durante diferentes controles en la provincia.

El caso cobró una dimensión decisiva cuando una patrulla conjunta de las Secciones “Icalma” y “Núcleo”, dependientes del Escuadrón 32 “Aluminé”, detectó 25 bultos abandonados en una zona inhóspita y desolada a la vera del río El Arco, en las inmediaciones de la bifurcación de las rutas provinciales 13 y 23, cerca de Villa Pehuenia.

Se decomisaron 130.050 paquetes de cigarrillos, además de pirotecnia, antenas satelitales y celulares. Gendarmería Nacional

Al realizar la inspección de la carga, se comprobó que 23 bultos estaban cubiertos herméticamente con nylon negro y contenían 12.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente. Las etiquetas de la mercadería indicaban a la ciudad de Zapala como punto de destino.

Este secuestro preliminar –valuado en más de 16,2 millones de pesos– se conectó rápidamente con otro operativo en las cercanías del Paso Internacional Pino Hachado, abriendo el camino para la intervención de la Justicia Federal.

A partir de los primeros secuestros, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con el apoyo de las unidades de Zapala y Neuquén y de los Escuadrones 31 “Las Lajas” y 32 “Aluminé”, comenzó un trabajo de campo que incluyó tareas de seguimiento, análisis de datos y escuchas telefónicas. Las intervenciones revelaron la estructura operativa de la banda y sus modalidades para evadir los controles.

Gendarmes encontraron en octubre 12.500 paquetes de cigarrillos abandonados en inmediaciones de Villa Pehuenia. Gendarmería Nacional

La organización tenía como objetivo prioritario cruzar la mercadería ilegal hacia Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza. Sin embargo, ante el cierre o las interrupciones del paso mendocino por la acumulación de nieve, desviaban la logística hacia los cruces cordilleranos neuquinos.

Asimismo, los investigadores descubrieron que la red despachaba envíos postales desde Mendoza hacia Neuquén utilizando como remitente el nombre del propio cabecilla y principal investigado de la causa.

Con la identificación de los depósitos de acopio y de las direcciones de la red criminal, el juez a cargo de la pesquisa ordenó seis allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. Los procedimientos fueron ejecutados durante dos jornadas consecutivas por personal de la Gendarmería Nacional, con la colaboración de la Dirección Regional Aduanera de Cuyo.

Se decomisaron 130.050 paquetes de cigarrillos, además de pirotecnia, antenas satelitales y celulares. Gendarmería Nacional

El inventario de lo secuestrado comprende 130.050 paquetes de cigarrillos de origen brasileño y paraguayo, 2160 unidades de pirotecnia, cinco vehículos utilizados para transporte y logística, artículos de bazar y de cuidado personal, equipamiento tecnológico y de comunicaciones (20 teléfonos celulares, tres equipos de radio VHF/Handy y dos antenas satelitales) y 600 dólares.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción al Código Aduanero, mientras las autoridades mantienen la causa abierta sin descartar nuevos procedimientos en la región.