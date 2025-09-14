Detectan a tres mujeres que viajaban en un remís con pepitas de oro y divisas ocultas por más de $42.000.000

Lo que empezó como un control vial de rutina sobre la Ruta Nacional 12 terminó con el descubrimiento de pepitas de oro, pesos, dólares, euros y otras divisas ocultos entre pertenencias y adosados al cuerpo de tres mujeres que viajaban en un remís proveniente de Ciudad del Este, en la República del Paraguay. El procedimiento, a cargo de personal de la Sección Villa Olivari del Escuadrón 47 Ituzaingó de la Gendarmería Nacional, impidió un intento de traslado de valores que las pasajeras no pudieron justificar.

Durante la inspección del automóvil, los efectivos detectaron fajos de billetes en moneda nacional y extranjera, además de alhajas y pepitas de un metal amarillo ocultas entre los efectos personales y adheridas al cuerpo . Ante esa situación, intervino Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza federal, que efectuó pruebas reactivas sobre el material. El análisis dio positivo para oro, con un peso total de 252,96 gramos, valuado en $42.140.859,36.

La Gendarmería decomisó el dinero y las joyas GNA

Junto con el metal, se contabilizaron y secuestraron $2.631.000, US$31.266, R$2664 y €1100. Todo fue hallado en el marco de un operativo de prevención vial y control desarrollado por la unidad en ese corredor de la Ruta Nacional 12.

Por disposición del Juzgado Federal de Corrientes, se ordenó el secuestro del oro, del dinero y de los teléfonos celulares de las pasajeras. Las tres mujeres quedaron supeditadas a la causa por presunta infracción a la Ley Nº 24.769, Régimen Penal Tributario.

Más de 60 kilos de cocaína en un auto

En otro operativo, sobre la Ruta Nacional Nº 60, personal de la Patrulla Fija Las Salinas, en conjunto con efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 Catamarca y otras unidades de la fuerza, detuvo la marcha de un Citroën C4 ocupado por dos hombres mayores de edad. Con la asistencia de la perra Dana, los funcionarios realizaron el registro del rodado y advirtieron la reacción del animal cuando olfateó el piso de la cabina, lo que motivó una inspección con escáner. El operador detectó imágenes compatibles con paquetes rectangulares similares a los utilizados en el transporte ilegal de drogas.

En el auto viajaban dos hombres mayores de edad GNA

Ante esos indicios, el operativo se trasladó al asiento del escuadrón para una requisa más minuciosa. Mediante el uso de herramientas, el personal retiró la alfombra y la placa del piso y descubrió 60 ladrillos envueltos en nylon negro con una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 63 kilos 700 gramos.

La cocaína estaba oculta debajo de los asientos GNA

Con la intervención del Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, los gendarmes decomisaron el estupefaciente, el vehículo y cuatro celulares, mientras que los involucrados quedaron detenidos por infracción a la Ley Nº 23.737.