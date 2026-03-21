Está en la lista negra de EE.UU. y el Ejército de México la liberó: qué pasó con la “Mayita” Zambada

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) liberaron en la localidad El Álamo, en Culiacán, Sinaloa a Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael Zambada, más conocido como “El Mayo” Zambada.

Detención de un miembro del Cartel de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad informó que en una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cartel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal.

Mónica Zambada Niebla es hija de “El Mayo” Zambada EPA

“Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, detalló el Gabinete de Seguridad.

La detención de El Patas en Culiacán

En otra acción, en la localidad de Valle Escondido, de Culiacán, los navales detuvieron a Omar Oswaldo Torres Cabada de 39 años, alias “El Patas” de la facción “Los Mayos” del Cartel de Sinaloa.

Al arribar al sitio, los uniformados fueron objetos de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelieron el ataque.

“Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

“Se mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población”, refirió el Gabinete de Seguridad.