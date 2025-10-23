Detienen a un hombre acusado de violar a una adolescente durante una pijamada y dejarla embarazada

Un hombre fue imputado y quedó detenido acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente durante una pijamada y dejarla embarazada. El agresor es familiar de la víctima y, según surge de la causa, habría amenazado a la víctima durante y tras el ataque.

El fiscal del caso, Manuel Islas, formuló cargos contra P.D.M. por haber abusado sexualmente de una menor que es parte de su entorno familiar, tras una pijamada en una vivienda de la localidad de Centenario, Neuquén.

La imputación ocurrió en las últimas horas durante una audiencia en la Ciudad Judicial de la capital provincial y, además de la acusación, el fiscal solicitó que el acusado quede en prisión preventiva mientras avanza el proceso.

La Ciudad Judicial de Neuquén La Mañana de Neuquén

Según la teoría del caso que presentó el fiscal Islas junto a la asistente letrada Vanesa Muñoz, el hecho fue cometido entre febrero y marzo de este año.

En la investigación se pudo comprobar que el acusado, familiar de la víctima, cometió el abuso luego de organizar una pijamada en su vivienda y que en medio del encuentro llevó a la adolescente hacia una habitación donde la abusó sexualmente.

“Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que, si decía algo, iba a matar a su madre”, indicó el fiscal del caso, quien también añadió que, como consecuencia de esa violación, la menor quedó embarazada, según se informó en el medio provincial La Mañana de Neuquén.

El delito que le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

El fiscal requirió la imposición de la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses mientras avanza el proceso investigativo. Para fundamentar la medida cautelar, el representante del Ministerio Público argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, para la integridad de la víctima y de fuga.

El juez de Garantías Juan Manuel Kees avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por cuatro meses. También autorizó la extracción de sangre al acusado para realizar un cotejo de ADN con las pruebas materiales recogidas en la pesquisa.