Un ladrón tiró al piso a un niño de 12 años para robarle cuando iba a la escuela: le sacó hasta el buzo
El ataque, ocurrido en la localidad de Tolosa, quedó registrado por una cámara de seguridad
- 1 minuto de lectura'
No le dejó ni el buzo. Un ladrón atacó a un adolescente de 12 años cuando caminaba por las calles de la localidad de Tolosa, en La Plata, para ir a la escuela.
El robo, ocurrido ayer a las 6.30, en la calle 29, entre 529 y 530, quedó registrado por una cámara de seguridad.
🚨 #LAPLATA | Cobarde ataque a un nene de 12 años. Iba a la escuela en 29 e/ 529 y 530 cuando un delincuente lo golpeó y lo tiró al piso para robarle. 🎥 El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. El implicado escapó. #Inseguridad #Urgente pic.twitter.com/KU9wrb0qwd— Lorena Tablada (@LorenaTamana) May 1, 2026
En las imágenes se observa como el ladrón, que cubría su cabeza con la capucha de un buzo, atacó por atrás al adolescente y lo arrojó al piso.
El delincuente le revisó a la víctima los bolsillos del pantalón y le sacó la mochila y hasta el buzo. Después escapó.
- 1
Encontraron el cuerpo de uno de los dos pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata
- 2
“Papá me hace hacer dibujos, pero mamá no se tiene que enterar”: el horrible secreto revelado por un allanamiento
- 3
Es juez, guardó material de abuso sexual infantil de un expediente en la “nube” y Google lo denunció: lo allanaron y terminó él con una causa penal
- 4
Juicio por la muerte de Diego Maradona: en vivo