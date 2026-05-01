Un ladrón tiró al piso a un niño de 12 años para robarle cuando iba a la escuela: le sacó hasta el buzo

No le dejó ni el buzo. Un ladrón atacó a un adolescente de 12 años cuando caminaba por las calles de la localidad de Tolosa, en La Plata, para ir a la escuela.

El robo, ocurrido ayer a las 6.30, en la calle 29, entre 529 y 530, quedó registrado por una cámara de seguridad.

🚨 #LAPLATA | Cobarde ataque a un nene de 12 años. Iba a la escuela en 29 e/ 529 y 530 cuando un delincuente lo golpeó y lo tiró al piso para robarle. 🎥 El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. El implicado escapó. #Inseguridad #Urgente pic.twitter.com/KU9wrb0qwd — Lorena Tablada (@LorenaTamana) May 1, 2026

En las imágenes se observa como el ladrón, que cubría su cabeza con la capucha de un buzo, atacó por atrás al adolescente y lo arrojó al piso.

El delincuente le revisó a la víctima los bolsillos del pantalón y le sacó la mochila y hasta el buzo. Después escapó.