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Un ladrón tiró al piso a un niño de 12 años para robarle cuando iba a la escuela: le sacó hasta el buzo

El ataque, ocurrido en la localidad de Tolosa, quedó registrado por una cámara de seguridad

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Iba a la escuela en La Plata cuando un delincuente lo golpeó y lo tiró al piso para robarle
Iba a la escuela en La Plata cuando un delincuente lo golpeó y lo tiró al piso para robarleCaptura

No le dejó ni el buzo. Un ladrón atacó a un adolescente de 12 años cuando caminaba por las calles de la localidad de Tolosa, en La Plata, para ir a la escuela.

El robo, ocurrido ayer a las 6.30, en la calle 29, entre 529 y 530, quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa como el ladrón, que cubría su cabeza con la capucha de un buzo, atacó por atrás al adolescente y lo arrojó al piso.

El delincuente le revisó a la víctima los bolsillos del pantalón y le sacó la mochila y hasta el buzo. Después escapó.

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