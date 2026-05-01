Giro en la búsqueda de Guadalupe Lucero. Uno de los abuelos de la niña desaparecida fue imputado por abuso sexual de un menor

Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña buscada desde junio de 2021 en San Luis, se encuentra imputado por abuso sexual en otra causa y ahora la familia materna pide que se lo investigue por su posible participación en la desaparición de su nieta.

El abuelo paterno de Guadalupe Lucero había declarado en 2021 que era investigado por una denuncia de abuso sexual en perjuicio de una menor, pero la Justicia no avanzó en ese momento. Según informó la abogada de la familia de Guadalupe, Soledad Poma de Otaegui, a la Agencia Noticias Argentinas, Roque Lucero prestó testimonio cuando se extravió su nieta el 14 de junio de 2021 en la provincia de San Luis y confirmó que tenía la causa donde se lo acusaba por el delito contra una menor de 8 años.

En tanto, el hombre cuenta con cargos formulados por abuso sexual gravemente ultrajante a través de la madre de la víctima, que en ese momento era una menor con discapacidad, y ahora ya es mayor. Además, la letrada explicó: “Fue imputado y ya está siendo investigado, así como por otro abuso sexual de una menor que sólo falta la Cámara Gesell”.

Guadalupe Belén Lucero Twitter

“A la familia materna, impactó de una manera tremenda. Fue una omisión por parte del padre de Guadalupe que sabía sobre los dos casos. La madre me asignó como abogada de ella, accedí al expediente, y él -refiere al abuelo-, cuando declaró, informó que tenía una de las causas en su contra y no entiendo porqué se omitió la información. Es muy grave que no se haya investigado”, añadió.

En línea, la abogada detalló: “El lunes vamos a solicitar formalmente que se haga la investigación pertinente sobre su persona, porque no es una información menor y deja una incertidumbre enorme a casi cinco años de la desaparición de Guadalupe”.

“Hay 120 sábanas de llamadas que fueron peritadas, tras una gran brecha de tiempo ¿Y si se perdió información? A partir de ahí podríamos haber pedido allanamientos y cámaras, de las que ya no se pueden retomar el recorrido y lo vuelve un trabajo muy difícil”, continuó.

“Hicimos una prohibición de acercamiento, entonces, el señalado se tuvo que ir a vivir a otro lugar. Ahora, los vecinos nos contaron que el hombre cometía actos impropios, como hostigar a los niños y personas. Un nivel de depravado total. Los relatos de lo querellantes son gravísimos”, cerró la letrada