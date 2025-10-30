Detienen a una mujer acusada de haber asesinado a su hija de una sobredosis de pastillas

SANTIAGO DEL ESTERO.- Un caso conmocionante y dramático tiene como epicentro la ciudad de La Banda, la segunda en importancia en la provincia. La Justicia local dispuso la detención de María de los Ángeles Russo, acusada de la muerte de su hija, Diana Gómez Russo, de 9 años. Según fuentes de la investigación, la mujer, de 29 años, habría confesado que asesinó a la niña dándole varias pastillas de clonazepam.

Esta mañana el tranquilo barrio Palermo, de La Banda, sufrió un cimbronazo cuando la policía cortó la calle Irigoyen a 500, entre las calles Misiones y Quintana, y empezaron a llegar patrullero, vehículos y personal de Criminalística y una morguera. Los uniformados ingresaron en el domicilio de la familia Gómez-Russo y encontraron a Diana en su cama, sin signos de violencia ni heridas, ya muerta.

Diana Gómez Russo Escuela Santiago Apóstol

Su madre estaba allí, a su lado. Con total tranquilidad les habría dicho a los policías: “Le di clonazepam anoche”. Según fuentes de la investigación, la data de muerte no llegaba a las ocho horas y se calcula que la ingesta de las pastillas habría sucedido efectivamente anoche, a última hora, entre la cena y la hora de dormir. Según declaró una vecina “la niña iba a tomar su primera comunión en noviembre” .

LA NACION pudo saber que la madre ya había sido internada varias veces en distintos centros psiquiátricos de la provincia, pero que luego de ser dada de alta abandonaba los tratamientos ambulatorios que le habían prescripto y tenía “episodios”, aunque “nunca de violencia hacia su hija”, según relataron otros vecinos y algunos familiares que estaban afuera de la casa mientras trabajaban los peritos.

En diálogo con Info del Estero, la Coordinadora de Fiscales de La Banda, Natalia Saavedra, confirmó la muerte de la menor, aunque no quiso dar precisiones sobre la causa de muerte y solo afirmó que se había ordenado la urgente autopsia. “Hemos recogido mucha evidencia; la autopsia será fundamental... No puedo decir mucho más, solo que es todo muy fuerte y que en cuanto tengamos los resultados vamos a determinar los pasos a seguir”, expresó.

El operativo en la casa donde murió Diana Gómez Russo, en la ciudad santiagueña de La Banda Info del Estero

Por su parte, el fiscal Álvaro Yagüe, precisó que “la madre está detenida, aún sin carátula ni imputación, por disposición del juez actuante, que también ordenó la autopsia para determinar la causa de muerte de esta niña”.

Cuando el cuerpo de Diana fue retirado del domicilio de Irigoyen 538 para ser colocado en la morguera se vivieron escenas desgarradoras, con el abuelo que pedía, a los gritos y desconsoladamente, que lo dejaran ver a su nieta.

El abuelo de Diana Gómez Russo (de camisa rosa), desconsolado durante el operativo policial en la puerta de la casa donde murió su nieta, en la ciudad santiagueña de La Banda Info del Estero

La Escuela Santiago Apóstol, adonde concurría la menor, suspendió sus clases y la muestra anual de educación física, emitiendo un comunicado, pidiendo por “su alma y la pronta resignación de su familia y amigos”.