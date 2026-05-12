“Si no sos mía, no sos de nadie”. Violó la perimetral, fue a la casa de su ex el día que cumplía años y quiso clavarle un cuchillo en la cabeza

Violó la perimetral que le habían impuesto y fue al departamento de Almagro donde viven su ex y sus hijos porque cumplía años. Le exigió que desbloqueara el celular para revisárselo y, ante la negativa, desató su catarata de violencia: la increpó, le pegó trompadas en la cara y en el cuerpo y, al grito de “si no sos mía, no sos de nadie” le quiso cortar el pelo con una tijera y, luego, quiso clavarle en en el cuello un cuchillo que, gracias a que ella esquivó el lance, quedó incrustado en la pared.

En las últimas horas, el auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, consiguió la prisión preventiva del agresor. El juez Ricardo Baldomar, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar al pedido.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el hombre, de 34 años, “se hizo presente en la casa de su expareja y madre de sus hijos con motivo de su cumpleaños e incumpliendo la prohibición de acercamiento dispuesta por un hecho anterior”.

“¡Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie!”, le gritó cuando intentó matarla con el cuchillo, que tiene una hoja de 25 centímetros de largo y quedó clavada en la pared, junto a la entrada del baño. La hija de ambos, de 5 años, fue testigo de la dramática escena.

La mujer logró escapar y llegó a la calle para pedir auxilio. En ese contexto, policías de la Ciudad redujeron al agresor y lo arrestaron.

“El auxiliar fiscal Corral Galvano abordó el caso desde un primer momento bajo la hipótesis de tentativa de femicidio, agravado por haber sido cometido contra su expareja, siendo esta una mujer y mediando violencia de género”, informó el MPF.

En consecuencia, le imputó al agresor los delitos de amenazas, desobediencia, lesiones y femicidio en grado de tentativa doblemente agravado. En la audiencia de prisión preventiva, el juez Baldomar hizo lugar al pedido del auxiliar fiscal Corral Galvano.