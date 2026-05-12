Ladrones le robaron violentamente el auto a una joven que estaba con su bebé

Una vecina del municipio bonaerense de Lanús fue víctima de un violento robo este sábado cuando fue abordada por delincuentes que, en principio, se habían hecho pasar por cartoneros. La víctima de 23 años fue sorprendida cuando llevaba en sus brazos a su bebé y cuidaba, además, de una sobrina menor de edad que salió corriendo del auto abstraída por el terror del momento.

En diálogo con LN+, Candela, la joven asaltada, relató lo que le tocó vivir días atrás a plena luz del día y quedó registrado en una cámara de seguridad. Una vez que ella detuvo el auto en la puerta de su casa luego de volver de hacer las compras, un grupo de hombres pasó por la zona en una moto que tiraba un carro de cartonero.

Sin embargo, en pocos segundos, los sospechosos volvieron en contramano y la interceptaron justo cuando intentaba bajar a los chicos del auto.

Se hicieron pasar por cartoneros: brutal robo a una mujer con su bebé

“¡Dame la llave, dame la llave!”, le repetía uno de los asaltantes mientras la amenazaba con un cuchillo. “Me apuntó en la panza, ahí sentí el terror”, recordó la mujer. Desesperada, la mujer solo quería que los niños salieran del rodado y que los delincuentes no ingresaran con ella a su vivienda.

Una vez que Candela pudo escapar con el bebé y su sobrina de 7 años salió corriendo del vehículo, uno de los ladrones volvió sobre ella, le quitó las llaves y escapó finalmente con el auto. “Se largó a llorar, tuvo una crisis de nervios”, contó la mujer sobre cómo quedó la niña tras vivir el violento robo. “Acá en Lanús y en el barrio pasan siempre hechos como este. Se vive con miedo. Ahora no salgo más con los chicos sola”, reflexionó la víctima.

Tras el llamado al 911, la Policía Bonaerense inició un operativo y logró recuperar el vehículo sustraído a Candela en la localidad de Monte Chingolo. El auto apareció chocado y con una ventanilla rota, aunque los delincuentes lograron escapar.