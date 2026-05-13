Una mujer de alrededor de 30 años falleció a primera hora de este miércoles cuando el auto que conducía dio varios tumbos y chocó contra un árbol ubicado en una plazoleta de Juan B. Justo, en el barrio porteño de Vélez Sársfield.

De acuerdo a las primeras pesquisas en el lugar del accidente, la víctima transitaba con su Nissan Tiida plateado por la avenida Gaona cuando, por motivos que los peritos intentan esclarecer, siguió de largo hacia una plazoleta. Por el impacto, se desplazó a las 03:55 al lugar personal de la Comisaría Vecinal 10 A de la Policía de la Ciudad, el cual solicitó la presencia de Bomberos de la Ciudad y del SAME, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Una mujer chocó contra un árbol y murió Captura LN+

Se suponía que debía tomar una curva hacia la derecha para continuar por Juan B. Justo, pero la conductora siguió de largo e impactó contra un árbol. Las primeras versiones apuntan a que el vehículo dio algunos tumbos antes de chocar. Cuando la asistencia médica del SAME llegó al lugar, hallaron el cuerpo de la mujer dentro del automóvil.

Por estas horas, en la zona trabaja personal de la Policía de la Ciudad junto al equipo científico para establecer qué derivó en el trágico accidente.

Una mujer perdió el control del auto y chocó contra un árbol: murió en el lugar. Policía de la Ciudad

Perdió el control y chocó contra un árbol: murió la conductora. captura de rede

Dos semanas atrás, una camioneta chocó contra una moto, perdió el control y terminó incrustada dentro de una concesionaria ubicada en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Carrasco, a escasos metros del accidente ocurrido en la mañana de este miércoles.

Dos semanas atrás, una camioneta chocó contra una moto, perdió el control y terminó incrustada dentro de una concesionaria ubicada en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Carrasco, a escasos metros del accidente ocurrido en la mañana de este miércoles.

Murió un motociclista en Colonia Caroya

Este martes por la tarde, un motociclista falleció en la ciudad cordobesa de Colonia Caroya tras protagonizar un accidente de tránsito. Según pudo saber LA NACION, el hecho se registró alrededor de las 16 en la intersección de la calle Pedro de Patat y 128, donde efectivos policiales y un servicio de emergencias acudieron tras un llamado que alertaba sobre una colisión.

Los uniformados constataron el deceso de un hombre mayor de edad que circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas acompañado por otro sujeto de 27 años. Por causas que son materia de investigación, el rodado habría colisionado con una camioneta Toyota Corolla Cross conducida por un hombre de 46.

Como consecuencia del impacto, el acompañante que viajaba en el rodado menor fue asistido en el lugar y posteriormente derivado al Hospital Vicente Agüero para una evaluación médica más compleja. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Jesús María.