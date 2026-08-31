Detuvieron a Callejero Fino: qué se sabe sobre la situación del cantante.

El cantante de música RKT Simón Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue detenido a primera hora de este domingo luego de que efectivos policiales lo detectaran conduciendo una camioneta sin patente por la zona de Villa La Ñata, en el municipio bonaerense de Tigre. Al revisar el rodado, los uniformados hallaron un arma con numeración suprimida y sin los correspondientes papeles.

Desde que la fiscalía de turno ordenó la detención tanto del cantante como de su acompañante, un joven de 27 años identificado como Steven Joel Ricca, Callejero Fino permanece incomunicado en la Comisaría Tigre 4.ª de Benavídez, donde pasó la noche, según pudo saber este diario. Se espera que hoy sea convocado por el fiscal Cosme Iribarren, de la UFI Benavidez, para prestar declaración.

El momento de la detención de Callejero Fino

Al momento de ser interceptados por la Policía, el rapero y su acompañante circulaban en una Volkswagen Amarok sin patente en el cruce de la calle Italia con la ruta 27. Según pudo saber este diario de lo que les habría explicado Callejero Fino a los efectivos, los hombres iban camino al cumpleaños del cantante y novio de María Becerra, J. Rei, que se celebraba en una quinta de la zona.

Traslado Del Cantante Callejero Fino – Sociedad

Durante la requisa en el rodado, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, por lo que ambos quedaron imputados por la portación ilegal de un arma de guerra. Ese delito, que no es excarcelable, tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses.

Detuvieron a Callejero Fino: circulaba por Tigre con una camioneta sin patentes y armado. Policía Bonaere

Detuvieron a Callejero Fino: circulaba por Tigre con una camioneta sin patentes y armado. Policía Bonaere

El abogado del cantante explicó luego, en diálogo con distintos medios, que el vehículo circulaba sin patente porque Callejero Fino “estaba grabando un videoclip” y se la quitó para evitar que se viera el número en el mismo. “Es un tema vial que no repercute en la cuestión penal”, sostuvo el letrado Ignacio Barrios al diario Crónica. “Vamos a esperar, charlar con él antes de dar una información que no es certera”, añadió su representante legal.

Callejero Fino ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces estuvo cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario.