Detuvieron a dos jóvenes de 16 años por dos robos a choferes de aplicaciones de viajes

Tres menores fueron detenidos acusados de asaltar a choferes de aplicaciones de viaje en el barrio porteño de Villa Soldati. Entre los arrestados se encuentra un adolescente de 16 años que, pese a su edad, acumulaba seis antecedentes por distintos delitos contra la propiedad, incluidos robos cometidos en banda.

Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de la Ciudad a partir de dos hechos ocurridos con escasos minutos de diferencia y bajo una modalidad similar: los sospechosos solicitaban viajes a través de aplicaciones para luego atacar a los conductores cuando llegaban al punto acordado.

Uno de los procedimientos se concretó en la intersección de Mariano Acosta y Batlle y Ordóñez, donde personal policial que realizaba tareas de prevención observó que el conductor de un Renault Logan estaba siendo víctima de un robo.

Al intervenir, los efectivos asistieron al chofer, quien explicó que había concurrido al lugar para levantar a un pasajero solicitado mediante una aplicación y que, una vez allí, fue abordado por los delincuentes.

Mientras se realizaban las actuaciones por ese hecho, los policías recibieron una nueva alerta por un episodio de características similares ocurrido a pocas cuadras de distancia, en la zona de Somellera y Martínez Castro.

En ese caso, otro conductor de aplicación denunció haber sido asaltado luego de acudir a un viaje solicitado a través de la plataforma. Los delincuentes lograron sustraerle pertenencias personales y escaparon rápidamente del lugar.

Con los datos aportados por la víctima y gracias al sistema de geolocalización del teléfono celular robado, los investigadores lograron rastrear el recorrido de los sospechosos y establecer una posible zona de fuga.

Uno de los autos asaltados por los jóvenes detenidos

La búsqueda culminó en el Pasaje de las Artes, dentro del Barrio Ramón Carrillo, donde fueron localizados y detenidos dos adolescentes de 16 años, de nacionalidad paraguaya, señalados como responsables del segundo asalto.

Durante el procedimiento también se recuperaron elementos de interés para la investigación, entre ellos un buzo azul que uno de los sospechosos habría utilizado durante el robo y que intentó descartar mientras escapaba.

Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que uno de los detenidos registraba un extenso prontuario pese a su corta edad. Según fuentes policiales, acumulaba seis antecedentes por delitos contra la propiedad: tres causas por robo simple entre 2025 y 2026, una por tentativa de robo y otras dos por robos agravados cometidos en poblado y en banda y en despoblado y en banda.

El tercer detenido, de 15 años, había sido arrestado previamente durante el procedimiento realizado en Mariano Acosta y Batlle y Ordóñez, vinculado al primero de los asaltos investigados.

Los tres adolescentes quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores N° 4, a cargo de Cristian Von Leers, con intervención de la Secretaría N° 12 de Sandra Menier, que dispuso su traslado al Instituto Inchausti mientras avanza la investigación.