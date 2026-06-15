Detuvieron a dos ladrones luego de un robo en Palermo: uno acumula 20 antecedentes y dos condenas

Dos delincuentes fueron detenidos y acusados de haber protagonizado un violento robo en un departamento del barrio porteño de Palermo. Uno de los sospechosos, de 25 años, posee un extenso prontuario que incluye 20 antecedentes, dos condenas judiciales y ocho procesamientos por distintos delitos contra la propiedad.

El hecho ocurrió en un edificio situado sobre la calle Julián Álvarez al 2500, donde un joven de 20 años fue sorprendido mientras dormía por uno de los ladrones que logró ingresar a su vivienda tras escalar un andamio perteneciente a una obra en construcción lindera.

Según la investigación a la que tuvo acceso LA NACION, uno de los delincuentes trepó por la estructura hasta alcanzar el balcón del departamento, mientras su cómplice permanecía en el exterior realizando tareas de vigilancia y actuando como campana.

Una vez dentro de la vivienda, el intruso despertó a la víctima y simuló estar armado para reducirla. Bajo amenazas, logró apoderarse de dinero en efectivo, una tablet, una cámara fotográfica y otros objetos de valor que se encontraban en el inmueble.

Tras algunos minutos, el joven consiguió liberarse y comunicarse con el 911 para denunciar lo ocurrido. Además de relatar la secuencia del asalto, aportó características físicas y de vestimenta de los responsables, información que resultó clave para el avance de la investigación.

A partir de esos datos, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad comenzaron a reconstruir los movimientos de los sospechosos mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Parte de los elementos robados que fueron recuperados

El seguimiento permitió establecer la ruta de escape utilizada por los delincuentes y orientar la búsqueda de los efectivos de la Comisaría Vecinal 2B.

Poco después, uno de los imputados fue localizado y detenido sobre la avenida Santa Fe al 3100. Minutos más tarde, los policías encontraron al segundo sospechoso oculto entre vehículos estacionados en la calle Austria al 1800.

Durante los procedimientos se recuperó la totalidad de los elementos robados, que posteriormente fueron reconocidos por la víctima.

Parte de los elementos robados que fueron recuperados PRENSA POLICIA DE LA CIUDAD

Las averiguaciones realizadas sobre los detenidos revelaron que uno de ellos contaba con una extensa trayectoria delictiva. El hombre, de 25 años, registraba antecedentes por robos cometidos en 2020, 2022 y 2023, además de varias tentativas de robo, causas por tenencia de estupefacientes, averiguación de ilícito y contravenciones vinculadas con el cuidado ilegal de vehículos en la vía pública.

A ese historial se suman dos condenas judiciales: una por hurto dictada en 2019 y otra en una causa tramitada ante el Tribunal Oral de Menores N° 3 en 2020. También acumulaba ocho procesamientos por delitos como robo, tentativa de robo y extorsión.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, que dispuso la detención de ambos imputados y los acusó por los delitos de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad agravada por escalamiento.