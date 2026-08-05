Reclamo e incidentes con la policía en una marcha tras una serie de crímenes en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Víctimas de delitos, entre ellos familiares de dos hombres asesinados en ocasión de robo y una joven apuñalada y muerta en un balneario de zona sur, compartieron una nutrida concentración para reclamar seguridad y que derivó en incidentes frente a la Jefatura Departamental de Policía, donde los manifestantes primero arrasaron con un vallado perimetral y luego forcejearon con efectivos en el intento de llegar hasta la oficina de las autoridades.

La marcha fue convocada por un lado desde redes sociales y por otro por los propios círculos más cercanos a quienes han perdido la vida a manos de delincuentes. También se sumaron vecinos que, sin sufrir la peor cara de la violencia, son damnificados por robos de distinta envergadura.

Violento enfrentamiento en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

“Que se vayan”, se escuchó frente a la sede de la fuerza de seguridad bonaerense en el reclamo por una respuesta de funcionarios policiales que en principio no accedieron a tomar contacto con los manifestantes.

El peor momento se dio poco después de 14.30, cuando unas 150 personas permanecían frente a la Jefatura Departamental, en Entre Ríos y Gascón, y pretendieron forzar las puertas de rejas. De un lado y otro hubo empujones: manifestantes para entrar, policías el Cuerpo de Infantería para resistir.

Solo unos pocos consiguieron pasar al parque de la propiedad. Se los devolvió a la vereda y recién entonces todo encontró algo más de calma. No hubo golpes ni gases lacrimógenos. Posteriormente se convocó a un puñado de referentes del reclamo para ingresar a hablar con algún jefe policial. Trascendió que alguno podía llegar a quedar demorado, por excesos en el intento de avanzar frente a los vallados dispuestos.

Esos manifestantes habían pasado antes por el palacio comunal, al cabo de los primeros 300 metros de recorrido. Allí también pidieron por quienes están al frente del gobierno para que se acerquen y aporten algún tipo de respuesta. Se encontraron con puertas cerradas y una reforzada custodia policial.

El femicidio de Mailén Antonich, caso por el que hay dos personas detenidas, fue uno de los detonantes de esta marcha. La joven fue a una supuesta entrevista laboral y un día y medio después la encontraron muerta, con una herida de arma blanca en la espalda e indicios de intento de abuso sexual.

Un día antes, el sábado, se habían conocido dos crímenes, ambos en ocasión de robo. Por la mañana el de Alberto Rodríguez, un chofer de Uber al que lo balearon para robarle su auto y pertenencias. El caso no tiene detenidos.

Por la tarde, en el barrio Islas Malvinas, en otro extremo de la zona oeste de la ciudad, asesinaron a Ricardo Ruiz, un ferretero. Lo asaltaron dos delincuentes que se movían en moto y lo balearon cuando intentó resistirse.

En Mar del Plata se han cometido casi 30 crímenes en lo que va del año. La preocupación actual y creciente es que tres de ellos se dieron este último fin de semana y los últimos cuatro en apenas cinco días, luego de un período de más de dos meses sin homicidios.

Esta protesta tuvo una convocatoria desde varias fuentes. Las familias víctimas del delito por un lado, también algún referente de redes sociales que exponen con videos los hechos de inseguridad en la ciudad y también algunos grupos que suelen exponer los hechos de los que son víctimas, entre ellos los repartidores de pedidos.

Estos últimos estuvieron a la cabeza de la columna que recorrió casi 2.000 metros, desde el centro de la ciudad. A buena distancia se sumó otro bloque en encabezó María de los Ángeles Mariscal, mamá de Antonich. Iba con dos nenas de seis y un año, nietas que le quedaron de su hija asesinada entre el viernes y el domingo últimos. La mujer optó por desviar a su grupo y llevó el reclamo de justicia al palacio de tribunales. Y concurrió a las puertas de la Jefatura Departamental recién cuando lo peor de la protesta había pasado.