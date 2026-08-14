Detuvieron a dos policías por “liberar” zonas para una banda que obligaba a las víctimas a transferir dinero

CÓRDOBA.- Fueron detenidos dos policías cordobeses del Comando de Acción Preventiva del Distrito Policial 19, cuya sede se allanó en búsqueda de pruebas. La Justicia acusó a esos uniformados de “liberar” zonas para una banda que realizaba golpes comando.

Los detenidos fueron identificados por fuentes de la causa como Juan Pablo Páez y Franco Santiago Herrera Figueroa quienes, según la investigación del fiscal Juan Pablo Klinger, habrían usado sus cargos y funciones tanto para colaborar con los robos como para lograr la impunidad de los autores de los delitos.

Uno de los hechos de la investigación que derivó en la detención de los policías ocurrió el 5 de abril pasado en un edificio céntrico, donde los delincuentes entraron en un departamento, maniataron a una pareja, le robaron objetos y les obligaron a transferir dinero.

El segundo asalto protagonizado por la misma banda se registró el 20 de abril último, cuando ladrones ingresaron en una casa de barrio Urca, en la zona norte de la ciudad. Ataron al matrimonio -que estaba con sus hijos- y también los hicieron realizar transferencias por 17.300.000 pesos.

Ese dinero fue girado a cuentas de quienes actuaron como cómplices. Huyeron con ropa, joyas, anillos, dinero en efectivo y otros objetos de valor, una Toyota Hilux y una Toyota SW4, que fueron recuperadas días después.

Fue el análisis de los movimientos bancarios y las comunicaciones lo que llevó a la fiscalía a identificar a quienes participaron de los asaltos y los que facilitaron las cuentas. También pudo determinarse cómo se repartió el dinero.

Alan Guerra fue identificado en esos asaltos y ese fue el hilo conductor que llevó a su asociación con los dos policías detenidos. Para la Justicia, Guerra era el encargado de intercambiar información con los agentes, a él le daban los datos y después se encargaba de diseñar los asaltos.

La investigación judicial terminó con la detención de 11 personas, entre los que protagonizaron el asalto y las dos personas que prestaron sus nombres para recibir las transferencias. Fueron acusados de robo triplemente calificado por uso de arma, en poblado y en banda y uno fue imputado por encubrimiento agravado.

Además, se identificó a Páez y Figueroa por entregar información a los delincuentes y facilitarles su accionar. Están acusados de asociación ilícita.