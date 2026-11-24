King Papa Yaw tenía una orden de captura nacional e internacional, acusado de integrar una banda internacional de estafadores que, solo en la Argentina, se hizo con un botín de 8 millones de dólares. Estaba prófugo, pero ayer llegó al país desde Filipinas y en cuanto el avión aterrizó y se detuvo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue arrestado por detectives de la Dirección General de Cooperación Internacional del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). En las próximas horas será indagado por el juez nacional en lo Criminal y Correccional Manuel de Campos, que desde hace años está tras los pasos de una organización internacional de prolíficos estafadores virtuales.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. “El ciudadano argentino [nacionalizado] King Papa Yaw arribó ayer a la Argentina procedente de Filipinas, bajo custodia de dos funcionarios de la PFA. A su llegada, quedó detenido en cumplimiento de una orden de captura nacional cuya búsqueda se extendió al ámbito internacional mediante una Notificación Roja de Interpol solicitada por la citada fuerza de seguridad”, informaron los voceros consultados.

La caída de King Papa Yaw

“A Papa Yaw se le atribuye haber integrado, en carácter de organizador, una red criminal transnacional dedicada a cometer defraudaciones y extorsiones informáticas. Sus integrantes habrían utilizado perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas para ganarse la confianza de las víctimas y pedirles dinero con el pretexto de una urgencia. Los fondos se habrían recibido en cuentas de terceros y se habrían transferido luego a otras cuentas para dificultar su rastreo. La investigación también señala que parte del dinero obtenido por la organización habría sido destinado al financiamiento de actividades terroristas y de narcotráfico en África, particularmente en Nigeria”, dijeron fuentes policiales.

La PFA, además, gestionó una Notificación Plateada de Interpol, utilizada “para ayudar a localizar y recuperar activos de origen delictivo, combatir la delincuencia organizada transnacional y mejorar la cooperación policial internacional”.

“El intercambio de información permitió obtener datos sobre sus movimientos migratorios en Brasil y sobre transferencias enviadas desde la Argentina que habría recibido en Uruguay”, dijeron fuentes de la causa.

La organización, según el expediente judicial, es liderada por Obinna Chukwuemeka Ejikeme, un nigeriano conocido como Bobby, que logró escapar de la Argentina antes de que lo ubicaran. Tiene una orden de captura internacional, y Ikechukwu Ndubuisi, también oriundo de Nigeria.

Hace 13 meses, el juez de Campos procesó a Ndubuisi como jefe de una asociación ilícita de carácter transnacional y coautor del delito de estafa.

“Ndubuisi recibía el producto económico de las maniobras ilícitas, lo que lo posiciona como beneficiario directo y jefe de la organización”, había sostenido el magistrado a la hora de procesar al sospechoso.

Ndubuisi, con DNI argentino para extranjeros, fue detenido a fines de septiembre pasado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando realizaba los trámites migratorios para ingresar al país, procedente de Brasil. Había aterrizado en un avión de Ethiopian Airlines.

Detuvieron a King Papa Yaw, otro integrante de la banda de estafadores que "enamoraba" a sus víctimas con perfiles falsos de médico, marines y príncipes PFA

La organización criminal captaba a sus víctimas a través de Facebook, Twitter o Tinder. La farsa comenzaba con un primer contacto donde un delincuente creaba un personaje que, con el correr de los mensajes, le hacía creer a su “presa” que se había enamorado. Cuando había generado una intimidad y confianza suficientes, le pedía una transferencia de dinero para resolver un problema urgente. Aunque parezca mentira, muchas personas cayeron en la trampa.

“Esta organización criminal es liderada por delincuentes nigerianos que reclutaban a venezolanos y colombianos para cometer estafas y extorsiones contra empresas y personas incautas que caían en sus trampas ”, habían explicado en su momento a LA NACION fuentes de la PFA.

La investigación se conoció como Operación Internacional Jacka y tiene en la Argentina a casi 80 sospechosos imputados . Se dividió en varias etapas y comenzó después de la denuncia que hizo un empresario, víctima de la organización criminal.

“Esta organización criminal tenía por finalidad y objeto, al menos en parte, la comisión de un número indeterminado de hechos delictivos de contenido patrimonial. Los estafadores [generaron] engaños por medios electrónicos o con el uso de estos, a personas que contactaron –previo haber ejercido tareas de inteligencia y/o de ingeniería social por redes sociales, correos electrónicos u otros sistemas de mensajería electrónica como WhatsApp–. Las víctimas, luego de creer esas historias y también que estos usuarios eran personas que existían y con las que se vinculaban de algún modo –sea por amistad, romance, por una posible relación comercial o solidaridad–, les efectuaban como producto del engaño transferencias o giros internacionales de dinero que no tenían el destino ni la situación marco que les habían comentado”, explicó el juez de Campos en una resolución de 2023.

Hubo estafadores que se hicieron pasar por príncipes, periodistas y médicos cirujanos. Pero las “historias” más elegidas para engañar a las víctimas fueron las de supuestos militares de los Estados Unidos en misiones en Kabul, Afganistán, que pensaban venir a vivir a la Argentina después de retirarse y alejarse del dolor de la guerra.